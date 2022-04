(VIDEO-EMRI) Atentati ndaj Dumanit vë në lëvizje Policinë e Elbasanit/ Arrestohet një 34-vjeçar, hodhi armën kur pa që po e ndiqnin, por…

Policia e Elbasanit njofton se ka arrestuar një 34-vjeçar i identifikuar si Bledar Goguja. Arrestimi i tij u bë gjatë kontrolleve të shumta të shtuara në Elbasan edhe pas ngjarjes së javës së shkuar ku mbeti i plagosur në një atentat i shumë kërkuari Nuredin Dumani, ngjarje për të cilën nuk ka ende zyrtarisht një autor.

Sipas policisë gjatë kontrolleve është konstatuar 34-vjeçari, i cili në momentin kur ka parë se po ndiqej nga policia ka hedhur armën dhe ka tentuar t’ia mbathë. Por, ai është kapur pas disa minutash ndjekje. Tashmë policia po vijon hetimet për të mësuar nëse ai është përfshirë apo jo në veprimtari të tjera kriminale.

Njoftimi i Policisë së Elbasanit:

“Kontrolle të befasishme për kapjen e personave në kërkim, atyre që qarkullojnë me armë zjarri dhe me lëndë narkotike. Finalizohet operacioni policor i koduar “Unexpected”, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armëmbajtjes pa leje. Operacioni u zhvillua nga strukturat e DVP Elbasan, në bashkëpunim me FNSH, Fier. Sekuestrohet 1 armë zjarri dhe municion luftarak. Vihet në pranga shtetasi që e posedonte armën.

Në zbatim të planit të masave për kontrollin e territorit, me qëllim kapjen e personave në kërkim, atyre që qarkullojnë me armë zjarri, lëndë narkotike, si dhe për parandalimin e ngjarjeve kriminale, bazuar dhe në informacionet e marra më parë, strukturat hetimore dhe operacionale në DVP Elbasan, Komisariatit të Policisë Elbasan, në bashkëpunim me FNSH, Fier, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Unexpected”.

Në kuadër të këtij operacioni u ushtruan dhjetëra kontrolle të befasishme në rrugë dhe në ambiente të ndryshme. Si rezultat i këtyre kontrolleve u kap dhe u arrestua në flagrancë, te stacioni i trenit në lagjen “Sul Paprri”, në Elbasan shtetasi B. G., 34 vjeç, banues në Elbasan.

Ky shtetas qarkullonte me një automjet dhe sapo ka parë Policinë që e ndiqte, pasi disponohej informacion se kishte armë zjarri me vete, ka hedhur armën dhe ka tentuar të largohet, por është kapur nga punonjësit e policisë dhe është vënë në pranga.

Gjatë operacionit janë shoqëruar për verifikim edhe disa persona të tjerë me precedentë penal, të cilët pas verifikimeve, janë lënë të lirë. Vijon puna për dokumentimin e plotë të veprimtarive kriminale në të cilat ky shtetas mund të jetë i implikuar. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.”