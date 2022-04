Zelensky shpërthen për mizoritë në Boucha: Nënat e ushtarëve rusë, shikoni çfarë jeni rritur

‘Shpërthimi’ i Volodymyr Zelensky ishte intensiv për mizoritë ruse që ndodhën në qytetin Boucha, afër Kievit, me trupat e pajetë të shtrirë në rrugë.





Madje, në një postim në Telegram, presidenti i Ukrainës ka shkruar: “Nënat e ushtarëve rusë, shikoni si i rritët”, ndërsa fajësoi edhe Perëndimin, i cili nuk e pranoi anëtarësimin e Ukrainës në NATO në 2018.

Bukuresht, Deklarata e Samitit të NATO-s . 3 Prill 14 vjet më parë. Kishte një mundësi për ta parandaluar, që të mos vinte Rusia. Boucha, rajoni i Kievit. Tani. “Rusia ka ardhur”, ka shkruar presidenti i Ukrainës.

“Nënat e ushtarëve rusë duhet ta shohin këtë. Shikoni me çfarë keni rritur. Vrasës, grabitës, kasap”, ka shtuar ai, ndërsa ka publikuar edhe foto nga mizoritë e ndodhura në qytet.

Më parë, Zelensky foli për gjenocid në krim, presidenti akuzoi Rusinë pasi foli në emisionin ‘Face the Nation’ të CBS.

“Është me të vërtetë një gjenocid. Shfarosja e të gjithë kombit dhe popullit”, tha Zelenski, duke folur përmes një përkthyesi.

“Për këtë arsye po na shkatërrojnë” , shtoi ai.

Zelensky se Rusia duhet të ketë kufi nga trupat e saj, siç ishte para 24 shkurtit, kur filloi pushtimi rus. Që atëherë, ai, numri i madh i të gjitha viteve, Ukraina kanë evakuuar shtëpitë e tyre, ndërsa shumë mbeten në vend.

I pyetur nëse ka dikë me të cilin mund të negociojë, Zelensky tha : “Si president, unë duhet ta bëj këtë. Çdo luftë duhet të përfundojë. Në të njëjtin kontekst, ai theksoi se do të linte mënjanë pikëpamjet e tij personale dhe do të mbështeste interesat e Ukrainës.

Madje presidenti ukrainas argumentoi se duhet të ketë një armëpushim të menjëhershëm dhe më pas një diskutim mes dy palëve, të cilat janë thirrur të ulen krah për krah.

I pyetur nëse presidenti rus Vladimir Putin duhet të mbahet përgjegjës, Zelensky tha se të tjerët ishin përgjegjës. “Unë besoj se të gjithë komandantët ushtarakë, të cilët japin udhëzime dhe urdhra, duhet të ndëshkohen në mënyrë adekuatet ha ai. I pyetur se çfarë përbën dënim “adekuat” për të, ai u përgjigj: “Kur gjejmë njerëz me duar të lidhura pas shpine dhe me kokë të prerë; nuk e di se cili ligj apo dënim me burg do të mjaftonte për këtë”.