Zgjedhjet për Presidentin, Parlamentin dhe pushtetin lokal/ Vijon qetësisht votimi në Serbi, ja ku votoi Vuçiç

Në Serbi po mbahen zgjedhjet presidenciale, zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe zgjedhjet lokale në Beograd. Janë rreth 6 milionë e gjysmë të serbëve që do të kenë mundësi të votojnë. Në këto zgjedhje të Serbisë, shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit garojnë me dy lista dhe pretendojnë të kenë tre deri në katër deputetë. Raportohet se, qendrat e votimit janë hapur në orën 07:00 dhe do të mbyllen në orën 20:00.





Ndërkohë, është shkruar se vetëm pak ditë para zgjedhjeve në Serbi, më shumë se 6,000 qytetarë shqiptarë që jetojnë në Serbi janë hequr nga listat e votuesve. Një veprim që aktivistët dhe studiuesit thonë se është për bërë për shkak se janë shqiptarë etnikë, shkruan Euractiv.

Qeveria e Kosovës nuk ka lejuar që serbët që jetojnë në vendin tonë të votojnë sikurse viteve të mëhershme, duke thënë se duan ta zbatojnë Kushtetutën e Kosovës. Serbëve iu është dhënë mundësia të votojnë në zyrën ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë, gjë që nuk është pranuar nga Beogradi, i cili ka caktuar dy qendra të votimit për serbët e Kosovës, atë në Rashkë dhe në qytetin e Bujanocit.

Mësohet se serbët nga disa qytete do të nisen drejt Serbisë me transport të organizuar por nga disa komuna ata do të udhëtojnë edhe me veturat e tyre. Mbrëmë u raportua se në Shillovë të Gjilanit grupe serbësh pritën në radhë për t’u furnizuar me naftë për të shkuar dhe votuar në Serbi.

Më poshtë po ju paraqesim një përmbledhje të deritanishme se çfarë ka ndodhur me procesin e votimit në Serbi:

Vuçiq votoi në Beogradin e Ri

Presidenti i Serbisë dhe lideri i SNS-së, Aleksandar Vuçiq, kanë votuar mëngjesin e sotëm në qendrën e votimit 140 në Beogradin e Ri. Vuçiq ka ardhur në qendrën e votimit në objektin e Kopshtit “Tesla – Shkenca e Jetës” pak para orës tetë.

Palma votoi në Konçarevë

Presidenti i Serbisë së Bashkuar, Dragan Markoviç Palma dhe familja e tij votuan për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në qendrën e votimit në qytetin e tij në Koncarevë në orën 10:00.

Danica Grujiçiq votoi në gjimnazin e tretë të Beogradit

E para në listën e Partisë Progresive Serbe për zgjedhjet parlamentare “Aleksandar Vuçiq – Së bashku mund të bëjmë gjithçka”, ka votuar sot doktoresha Danica Grujiçiq në zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe lokale. Detyrën qytetare ajo e ka kryer rreth orës 08:30 në vendvotimin numër 6, në gjimnazin e tretë të Beogradit.

Kandidati i SPS për kryetar të Beogradit Tom Fila votoi

Kandidati i Partisë Socialiste të Serbisë për kryetar të komunës së Beogradit, avokati Toma Fila ka votuar sot rreth orës 10. Fila ka shfrytëzuar të drejtën e tij civile në vendvotimin 39 në Bashkësinë Lokale Terazije.

Aleksandar Vulin voton i shoqëruar nga gruaja dhe djali

Ministri i Brendshëm dhe kryetari i Lëvizjes Socialiste, Aleksandar Vulin, kanë votuar mëngjesin e sotëm në orën 9 në qendrën e votimit 43 në shkollën fillore “Branko Ćopić” në Vidikovac. Ai erdhi në qendrën e votimit i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Natasha dhe djali i madh Sergej.

Momiroviq votoi në Institutin e Transfuzionit të Gjakut të Serbisë

Ministri i Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës, Tomislav Momiroviq, ka votuar sot në orën 09.15 në Beograd për zgjedhjet parlamentare, presidenciale dhe të qytetit.

Branislav Nedimoć votoi në Sremska Mitrovica

Në Sremska Mitrovicë, të gjitha vendvotimet janë hapur në kohë të mëngjesit të sotëm, në orën shtatë dhe votimi zhvillohet rregullisht. Qytetarët e Mitrovicës së Sremska votojnë në 57 vendvotime, si dhe në një vend të IEVP-së. Në ora 7.30 në vendvotimin numër 37 ka votuar zëvendëskryeministri dhe ministri i Bujqësisë, Ujërave dhe Pylltarisë Branislav Nedimoviq.

Nikodijevic votoi në Senjak

Kryetari i Kuvendit të qytetit të Beogradit, Nikolla Nikodijeviq, ka votuar sot zgjedhjet në lagjen e Beogradit, Senjak. Nikodijevic ushtroi të drejtën e tij civile në qendrën e votimit numër 25 në Senjak.

Branko Ruziq ka votuar në Çukaricë

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik dhe nënkryetari i Partisë Socialiste të Serbisë, Branko Ruzhiç, ka votuar sot në vendvotimin numër 3 në Fakultetin e Pylltarisë në Čukaricë.

Maja Popoviq ka votuar në Vraçar

Ministrja e Drejtësisë, Maja Popoviq ka votuar sot rreth orës nëntë në Beograd në vendvotimin 33, në komunën e Vraçarit.

Millosh Jovanoviq në fletëvotim

Lideri i koalicionit NADA dhe kandidati për president të Serbisë, Millosh Jovanoviq, në orën 9.00 në shkollën fillore “Jovan Miodragoviq”.

Selakoviq shkoi në zgjedhje

Ministri i Punëve të Jashtme, Nikolla Selakoviq ka votuar sot në Beograd. Ai ka votuar rreth orës 09.20 në vendvotimin në shkollën fillore “Jovan Miodragoviq” në Vraçar. Selakoviç erdhi në votim me gruan dhe dy fëmijët e tij.

Tetë kandidatë për postin e kreut të shtetit

Për postin e kreut të shtetit do të përzgjidhen tetë kandidatë dhe ai që do të fitojë më shumë vota do të udhëheqë vendin për pesë vitet e ardhshme. Qeveria e re serbe, e cila duhet të formohet pas përfundimit të procesit zgjedhor, do të jetë e 17-ta me radhë që nga viti 1990. Pesë qeveritë e fundit, që nga viti 2012, përbëhen kryesisht nga Partia Progresive Serbe, e cila çdo herë ka zgjedhur Partinë Socialiste të Serbisë si partner të koalicionit.

Të drejtë vote kanë 6 501 689 votues

Sipas Komisionit Republikan të Zgjedhjeve, në zgjedhjet e sotme të drejtë vote kanë 6.501.689 zgjedhës, të cilët do të mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre në 8.255 qendra votimi, nga të cilat 29 janë në burgje dhe 77 jashtë vendit, në 34 shtete. Ata do të zgjedhin presidentin e Serbisë nga tetë kandidatët, të cilët zunë këto vende në fletëvotim: Misha Vaciq (patriot serb), Biljana Stojkoviq (Koalicioni “Duhet”), Branka Stamenkoviç (Koalicioni “Sovranistët”), Zadravko Ponoš (Të bashkuar për fitoren). Të Serbisë “), Milica Gjurđević Stamenkovski (Zavetnici), Aleksandar Vuçiq (“Aleksandar Vuçiq – Së bashku mund të bëjmë gjithçka”), Miloš Jovanović (NADA) dhe Boshko Obradović (Dveri).

Në parlament garojnë 2912 kandidatë me 19 lista

Rreth 2,912 kandidatë nga 19 lista do të luftojnë për 250 vende në parlamentin republikan, i cili përfshin më shumë se 80 organizata politike – parti, lëvizje, shoqata qytetare dhe platforma. Në pesë vendet e para në fletën e votimit për parlamentin renditet si vijon:

“Aleksandar Vuçiq – Së bashku mund të bëjmë gjithçka”, “Ivica Daçiq – Kryeministër i Serbisë”, Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës – Istvan Pastor, Dr Vojisllav Sheshel. – SRS, Marinika Tepic – Të Bashkuar për Fitoren e Serbisë ( SAA, NNS, Partia Demokratike DUVM – VMDK, Partia e Maqedonasve të Serbisë, PSG, Sindikatat e Bashkuara të Serbisë “Sloga”, Lëvizja për Ndryshim, Lëvizja Serbia e Lirë, Partia Vllahe ). Më pas vijojnë listat “Dr Millosh Jovanoviq – Shpresa për Serbinë – Koalicioni Serb NADA”; Milica Đurđević Stamenkovski (Mbrojtës); “Amaneti i Myftiut – Partia e Drejtësisë dhe e Pajtimit – Usama Zukorliq”; “Duhet – Veprim – Kryengritje ekologjike – Hesht – Mos e mbysim Beogradin – Nebojsha Zelenoviq”; “Sovranistët – Sasha Radulovic (DJ) – Milan Stamatoviç (ZS) – Dr Jovana Stojkovic (ZZS)”; Boshko Obradoviq – Lëvizja Serbe Dveri – POKS – Miloš Parandilović; Together for Vojvodina – Vojvodina (Aleanca Demokratike e Kroatëve në Vojvodinë, Së bashku për Vojvodinën); SDA Sanxhak – Dr.Sulejman Ugljanin; Boris Tadic – “Shkojmë njerëz” – Partia Socialdemokrate – Partia e Re – 1 nga 5 milionë – Toleranca e Serbisë – Lëvizja e Gjelbër e Bashkuar e Serbisë – Partia Qytetare Boshnjake – Partia Malazeze; Alternativa për Ndryshim – Alternativa Demokratike Shqiptare; Koalicioni i Shqiptarëve të Luginës; “Fëmija e rrëmbyer Ana Pejiq”; Partia Rome – Srdjan Šajn; Aleanca e Minoritetit Rus – Milena Pavlovic, Pavle Bihali Gavrin (Lëvizja Serbo-Ruse, Partia Serbo-Ruse “Ujqërit”, Lëvizja Serbe Greke).