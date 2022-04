Dita e 40-të e pushtimit/ Rusët po vrasin masivisht gratë e fëmijët në rrugët e Buchas, shpërthen Zelensky. Putin aktivizon planin “B”!

Kur kemi hyrë në ditën e 40-të pushtimit, masakra e ushtrisë ruse në Bucha të Ukrainës, ku njerëz të paarmatosur, civilë dhe fëmijë të vegjël janë ekzekutuar dhe lënë në mes të rrugëve të qytetit, do të rëndojë për rifillimin e negociatave të paqes mes Kievit dhe Moskës. Moska thotë se Ukraina po mashtron për Buchan, dhe se është një “provokim” nga Kievi dhe radikalët ukrainas “për të bllokuar negociatat”.





Nga ana tjetër rusët rifilluan bombardimin e qyteteve, duke filluar nga Odessa dhe Kherson. Sipas Kievit, Rusia po mobilizon edhe 60,000 trupa të tjera, ndërsa Presidenti i Ukrainës, Volodymir Zelensky, teksa foli në një mesazh në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Gremmy, akuzoi Moskën për gjenocid dhe i quajti ushtarët rusë ‘vrasës dhe torturues’.

“Fajtorët do të futen në Librin e Ekzekutuesve dhe do të ndëshkohen”, Zelensky: Ky është gjenocid!

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky e ka përshkruar pushtimin rus të vendit të tij si “torturë të të gjithë kombit”. Duke folur për CBS News mbrëmjen e së dielës, Zelensky tha se populli i Ukrainës nuk dëshiron të nënshtrohet nga Rusia dhe si rezultat po shkatërrohet dhe shfaroset.

I pyetur drejtpërdrejt nëse veprimet e Rusisë përbëjnë gjenocid, ai tha:

“Në të vërtetë, ky është gjenocid. Eliminimi i të gjithë kombit dhe popullit. Ne jemi qytetarët e Ukrainës. Ne kemi më shumë se 100 kombësi. Kjo ka të bëjë me shkatërrimin dhe shfarosjen e të gjitha këtyre kombësive.”, pohoi ai.

Përmes një videomesazhi drejtuar popullit të tij mbrëmë, Zelensky tha se e keqja ka ardhur në tokën tonë, duke shtuar se çdo krim i pushtuesve në territorin e shtetit tonë do të hetohej.

“Të gjithë fajtorët për krime të tilla do të futen në një Libër të veçantë të Ekzekutuesve, do të gjenden dhe do të ndëshkohen”, tha ai.

Putini aktivizon planin “B” për pushtimin e Ukrainës?! Arsyeja pse kërkon të fitojë deri në 9 Maj!

Vladimir Putin po shpreson që të fitojë Ukrainën lindore brenda muajit të ardhshëm me qëllim që të mund të festojë Ditën e Fitores të Rusisë në Moskë. Sipas “Daily Mail” zyrtarët amerikanë thanë se Putin dëshiron që fitorja ndaj Ukrainës të përkojë me një ceremoninë që mbahet në Sheshin e Kuq më 9 Maj, e cila është në përkujtim me dorëzimin e nazistëve në Luftën e Dytë Botërore.

Sipas tyre kjo mund të shpjegojë pse forcat e despotit rus janë tërhequr nga rajoni i Kievit për t’u përqëndruar në lindje të Ukrainës pas disa javësh luftime. Ka të ngjarë që Putini mendon se një fitore në fushën e betejës në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës është më realiste, sepse shumica e popullsisë ekzistuese ukrainase atje është pro-ruse.

Zyrtarët gjithashtu mendojnë se zhvendosja e trupave ruse mund të jetë në pritje të motit më të ngrohtë që do ta bëjë më të vështirë lëvizjen e tankeve dhe automjeteve të blinduara nëpër fshatrat e Ukrainës.

Ata besojnë se nëse Rusia fokusohet në lindje të Ukrainës, forcat e Putinit mund të qëndrojnë atje për disa muaj. Zyrtarët ukrainas gjithashtu mendojnë se parada e Ditës së Fitores do të jetë qendrore për planin B të Putinit për pushtimin, pasi strategjia fillestare e tiranit rus dështoi. Ukrainasit e guximshëm kanë udhëhequr një rezistencë të fortë kundër pushtuesve rusë, të cilët shpresonin të merrnin kryeqytetin e Kievit dhe pjesën tjetër të vendit.

Arseniy Yatsenyuk, një ish-kryeministër ukrainas, i tha CNN:

“Qëllimi përfundimtar i Putinit është, ishte dhe do të jetë të marrë kontrollin e Ukrainës, por ai dështoi. Ai dështoi për shkak të vendosmërisë shumë të fortë të ushtrisë ukrainase dhe unitetit shumë të fortë të Ukrainës dhe bota perëndimore, sanksionet që janë vendosur nga Shtetet e Bashkuara, G7 dhe Bashkimi Evropian. Pra tani, me sa shoh unë, Putini kaloi në planin B. Mendimi im është se plani B ka një afat. Afati i fundit është 9 maji.”

Pamje tragjike vijnë nga Bucha: Njerëz me duar të lidhura e të ekzekutuar mbushin rrugët

Trupat ruse të akuzuar për masakrimin, torturimin dhe brutalizimin e qindra civilëve në periferi të Kievit, mund të kenë kryer mizori edhe më të këqija në fshatra dhe qytete më të larta, ka paralajmëruar një këshilltar i Presidentit Volodymyr Zelensky. Të paktën 410 civilë mendohet se janë masakruar në Bucha dhe Irpin, ka thënë Ukraina, me trupat e pajetë të shpërndara në rrugë dhe varre masive.

Gazetarët me bazë në Kiev që kanë vizituar rajonin që kur forcat ruse u tërhoqën thonë se janë zbuluar ‘prova të qarta’ të krimeve të luftës, duke përfshirë civilë të qëlluar me duar të lidhura pas shpine dhe trupa të tjerë që mbajnë shenja torture dhe përdhunimi.

Kryeministri Boris Johnson udhëhoqi liderët botërorë në dënimin e dhunës në fundjavë, duke u zotuar të dërgojë fonde dhe hetues specialistë në Gjykatën Penale Ndërkombëtare në The Hauge për të mbledhur prova për një gjykatë për krimet e luftës.

“Nuk do të pushojmë derisa drejtësia të vendoset”, u zotua ai.

Por Tymofiy Mylovanov, një këshilltar i Presidentit Zelensky dhe ish-ministrit të financave të Ukrainës, thotë se mizori edhe më të këqija mund të jenë kryer në lindje të Kievit në periferi të Brovary dhe në fshatrat përgjatë autostradës për në Chernihiv – një qytet afër kufirit rus – dhe u ka bërë thirrje gazetarëve dhe avokatëve që të shkojnë në rajon për të ndihmuar në dokumentimin e asaj që ka ndodhur.

Mylovanov tha se rrëfimet e hershme të dëshmitarëve okularë dhe provat anekdotike sugjerojnë se fëmijët mund të jenë djegur të gjallë, gra të reja janë përdhunuar në masë dhe më pas janë ekzekutuar më pas, njerëzit janë detyruar të hanë kafshët e tyre shtëpiake pasi janë vrarë qëllimisht nga uria nga trupat ruse dhe njerëzit janë qëlluar në fusha ndërsa përpiqeshin. për të punuar mbjelljen e kulturave.

Ndërkohë, ministri i jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba i tha Irish Times se situata në qytetin e rrethuar të Mariupolit ka të ngjarë të jetë më keq se Bucha dhe bëri thirrje për më shumë armë për të shtyrë ushtrinë ruse nga lindja e Ukrainës, duke paralajmëruar se ata që mohuan vendin e tij ndihma do të ‘ndante përgjegjësinë’ për vdekjet e civilëve.

Për imazhet rrëqethëse nga Buça, ai tha: ‘Masakra e Buçës ishte e qëllimshme. Rusët synojnë të eliminojnë sa më shumë ukrainas të munden.’

Ish-ambasadorja e SHBA-së në Ukrainë Marie Yovanovitch tha për MSNBC se masakra e supozuar e civilëve ishte ‘një tmerr i papërshkrueshëm’, duke shtuar:

‘Zemra ime është me të vërtetë për të gjithë në Ukrainë… Mendoj se është e qartë se çfarë do të gjejmë [ në Mariupol].. dhe ndoshta do të jetë edhe më keq se Bucha.’

Prokurorët ukrainas thanë se kishin gjetur 410 trupa në qytete pranë kryeqytetit Kiev. Ata thanë se disa dëshmitarë ishin shumë të traumatizuar për të folur. Dy varre masive u zbuluan në Bucha, një nga më shumë se 30 qytetet dhe periferitë e çliruara ditët e fundit.

Trupat e civilëve, duart e tyre të lidhura dhe plagët e plumbave në pjesën e pasme të kokës, u mbushën rrugëve të qytetit të vogël të udhëtarëve në veri të Kievit. Të mbijetuarit që dolën nga bodrumet pas javësh nëntokë treguan për ekzekutime të shkurtra, dhunë seksuale dhe terror që nuk ishin parë që nga sundimi sovjetik i terrorit të Jozef Stalinit në vitet 1930.

Bucha u quajt ‘Srebrenica e Re’ në lidhje me masakrën e 8,000 muslimanëve në vitin 1995 gjatë Luftës së Bosnjës. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryetari i bashkisë së Kievit Vitali Klitschko akuzuan shtetin rus për ‘gjenocid’.

Moska kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurimit dhe mohon masakrën në Bucha: E kurdisi SHBA dhe NATO!

Moska vazhdon të mohojë çdo përgjegjësi përballë masakrës së Buchës dhe sot shpreson që të mbajë një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ndërsa e quan si ‘provokim ekstremist ukrainas’.

Dmitry Polyansky, zëvendës Përfaqësuesi i Rusisë në Këshillin e Sigurimit, shkroi në Twitter:

‘Ky është një provokim i urryer i ekstremistëve ukrainas në Bucha, Rusia ka kërkuar një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të hënën më 4 prill’.

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova tha:

“Kush janë organizatorët e këtij provokimi? Shtetet e Bashkuara dhe NATO, natyrisht”, tha Zakharova në një intervistë në televizionin shtetëror rus. “Vetë fakti që qëndrimet kundër Rusisë u shfaqën menjëherë pas publikimit të imazheve të Buchës, më duket se është provë se ata ishin ata që kurdisën këtë histori”.

OKB tregon bilancet: 1417 të vrarë, mes tyre qindra fëmijë. Të plagosurit janë me mijëra!

Të paktën 1417 civilë kanë vdekur në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit rus. Kjo është konfirmuar nga OKB. Mësohet se në mesin e viktimave janë 121 fëmijë, ndërsa 2038 të tjerë kanë mbetur të plagosur.

“Shumica e viktimave civile të regjistruara u shkaktuan nga përdorimi i armëve shpërthyese me një zonë të gjerë ndikimi, duke përfshirë granatimet nga artileria e rëndë dhe sistemet e raketave me shumë lëshime, dhe sulmet me raketa dhe ajrore,” tha OHCHR në deklaratë.

Shumë nga vrasjet ndodhën në pjesë të vendit të kontrolluara nga ukrainas, të cilat kanë pësuar bombardime të rënda nga forcat ruse – duke përfshirë zona në Ukrainën perëndimore larg vijave të frontit. Të paktën 67 nga vdekjet kanë ndodhur në republikat e vetëshpallura lindore të Donetsk dhe Luhansk. OHCHR i OKB-së paralajmëroi se numri i të vdekurve civilë ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë.

“Veçanërisht në territorin e kontrolluar nga qeveria dhe veçanërisht ditët e fundit, pasi marrja e informacionit nga disa lokacione ku kanë vazhduar armiqësitë intensive është vonuar dhe shumë raporte janë ende në pritje të vërtetimit,” tha agjencia.

Rusia fut në lojë njësinë speciale të Putinit, grupi “Wanger” përfshihet në pushtimin e Donbasit:

Forcat ushtarake ruse po riorganizohen teksa kanë ndryshuar objektiv. Sipas mediave të huaja ata po rifokusojnë ofensivën në rajonin e Donbasit dhe në lojë do të futet edhe njësia special Wanger.

“Trupat ruse, duke përfshirë mercenarë nga kompania ushtarake private ruse Wagner, e lidhur me shtetin, po zhvendosen në zonë,” tha Ministria e Mbrojtjes në Britaninë e Madhe.

Përditësimi vjen pasi zyrtarët amerikanë të njohur me vlerësimet e fundit të inteligjencës amerikane thanë se Rusia ka rishikuar strategjinë e saj të luftës në Ukrainë për t’u fokusuar në përpjekjen për të marrë kontrollin e Donbasit dhe rajoneve të tjera lindore, deri në fillim të majit.

Zyrtarët britanikë kanë vërejtur gjatë javës së kaluar se luftëtarët nga grupi mercenar Wagner ka të ngjarë të përdoren nga Rusia, kryesisht për shkak të moralit të ulët midis forcave ruse dhe përpjekjeve të ngecura të pushtimit të tyre.