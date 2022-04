“Kam një problem me politikën e asistencës sociale!”/ Rritja e çmimeve, biznesmeni Luca: Do shkoj para kryeministrisë dhe të gërthas

Biznesmeni Gjergj Luca ka mbajtur një mbledhje me punonjëset e firmës së tij, ku u ka kërkuar që të kërkuar që të dalin dhe të ngrihen për të kërkuar të drejtat e tyre.





Gjatë mbledhjes, Luca iu drejtua të gjitha grave, duke u thënë se ato janë e vërteta dhe politika duhet të ulet para tyre.

Gjithashtu, Luca paralajmëroi se do të ngrejë “nja 10 fabrika” dhe do të shkojë para kryeministrisë duke kërkuar që ndërrohen politikat sociale, sepse të gjithë duhet të trajtohen njësoj.

Sipas Lucës, problemi është asistenca sociale, pasi ata që punojnë 28 dite ne muaj duhet te paguajnë taksa dhe ata qe nuk punojnë duan te marrin leke nga shteti.

“Unë kam një problem me politikën e asistencës sociale. Pse ju që punoni prodhoni paguani taksa dhe rrini 28 ditë në punë dhe mbani fëmijët dhe lani burrin, mbani peshë historinë e familjes duhet të paguani taksa. Dhe ato komshijet e juaja që i keni parazitë me asistencë sociale kërkojnë lekë nga shteti me i kompesu faturat e energjisë, lekë nga shteti për ti çuar fëmijët në universitete për të marrë një 5 dhe për të marrë një diplomë.

Ju të gjithë ju duhet t’i ngrini këto probleme e duhet të çoheni peshë dhe ndonjë ditë do t’ju marr të gjithëve, do ngre edhe nja 10 fabrika të tjera dhe do shkoj para kryeministrisë dhe të gërthas. Të ndërroni politikat e asistencës sociale, sepse nuk mundet në këtë vend ca të Lenës dhe ca të Prenës, ca punojnë dhe i del shpirti, ca rrinë te shtëpia dhe përmes duarve tuaja dhe taksave tuaja duhet të paguahen. Kjo është e turpshme.

Kjo punë nuk duhet të ndodhë. Të gjithë ata banditë, ata mashtrues, rrenacakë që janë të gjithë derivate te politikës që flasin ditë e natë në televizorë dhe bëjnë politikën e djallit për të çuar ujë tek e keqja, ajo është e turpshme. Duhet të mbyllin gojën para jush sepse ju jeni në këtë vend e vërteta. E vërteta që krijohet përmes punës, jo nëpërmjet horrave. Kam kaq kohë që bërtas puna dhe e vërteta. Nuk kanë as kurajën të më shikojnë në sy, të më thërrasin në kanalet televizive për tu ballafaquar me këta hora.

Ajo që do bëj unë është që meqë është rritur paketa e ushqimeve, unë do të paguaj 8% më shumë, do të paguaj 8% më shumë të gjithë prodhimin. Sa herë keni pasur probleme, me keni çuar fjalë. Ju kam zhgënjyer ndonjëherë? A jeni në rregull me vëllain tuaj. Ju lutem çoni zërin. Ju jeni nëna fëmijësh. Ju mbani fëmijë e burra, e pleq dhe komshijet tuaja tallen me djersën tuaj. Këtë mos e harroni prej Gjergj Lucës dhe duhet të flisni ku të mundeni”, tha biznesmeni.