Miliarderi Elon Musk ble 9.2 për qind të aksioneve të Twitter, vlera e tyre arrin në 2.8 miliard dollar

“Pjesa pasive” prej 9.2% në Twitter u mor nga pronari miliarder i Teslas, Elon Musk, sipas një informacioni të detyrueshëm për objektivat e tyre të aksioneve dhe siç transmetohet nga Reuters dhe Bloomberg .





Me shpalljen e lajmit, pjesa e Twitter u rrit me rreth 26 % në informacione. Musk zotëron 73,486,938 aksione në Twitter, që arrijnë 9.2% të kompanive, sipas një dokumenti të dorëzuar në Komisionin e Letrave me Vlerë. Aksioni vlen më shumë se 2.8 miliardë dollarë, në çmimin e mbylljes së Twitter të premten.

Vihet re se Elon Musk është një përdorues shumë aktiv në Twitter, me më shumë se 80 milionë ndjekës, shumë prej të cilëve herë pas here presin ndërhyrjet e tij në rrjedhën e tregut të kriptomonedhave, i cili rrallëherë i është përgjigjur tweeteve të tij.

Në fund të marsit, miliarderi i Silicon Valley tha se po konsideronte seriozisht ngritjen e një platforme të re rrjetesh sociale. Musk iu përgjigj pyetjes së një përdoruesi të Twitter-it nëse ai do të konsideronte krijimin e një platforme të mediave sociale që përbëhet nga një algoritëm me burim të hapur dhe një algoritëm që i jep përparësi fjalës së lirë dhe ku propaganda është minimale.

Së fundmi ai ka bërë një “sondazh”, duke i pyetur nëse kompania i përmbahet parimeve të lirisë së fjalës. Pasi mbi 70% u përgjigjën jo, ai pyeti nëse kishte nevojë për një platformë të re dhe tha se po mendonte seriozisht të fillonte platformën e tij.