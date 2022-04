I ofendoi të dashurën, aktori turk me prejardhje shqiptare rreh shoferin, përfundon në polici

Aktori i njohur turk, Burak Yoruk, i cili ka deklaruar se ka prejardhje shqiptare ka përfunduar në Polici.

Buraku ishte përfshirë në një incident ku ka goditur me shuplaka shoferin e autobusit pas një diskutimi, që sipas tij ndodhi për shkak të dashurës së tij, e cila ishte ofenduar nga shoferi në fjalë.

Aktori 26-vjeçar përmes një postimi në rrjetet sociale ka treguar se si ndodhi ngjarja.

“Përshëndetje të gjithëve, do të doja të bëja një deklaratë në lidhje me imazhet që janë objekt i shumë faqeve të lajmeve dhe mediave sociale. Fillimisht dua të them se jam kundër të gjitha formave të dhunës.

Më vjen shumë keq që kam dalë në pah me një incident të tillë jashtë punës sime dhe u kërkoj falje të gjithëve për atë që ndodhi. Debati verbal që patëm me një shofer autobusi, i cili e vuri të dashurën time në një situatë të vështirë në trafik, e shtypi dhe e shau duke kaluar sikur të mos mjaftonte; U rrit me provokimet e zotërisë, mallkimet dhe më pas duke më thirrur jashtë. Gjëja e duhur ishte të informoja policinë dhe të bëja denoncimin tim pa pasur asnjë kontakt me të.

Por debati u shndërrua në një luftë fizike pasi ai më tërhoqi nga dritarja dhe arriti deri këtu. Fatkeqësisht, pamjet që bien në media nuk kanë momentet e fillimit të ngjarjes. Prandaj, kjo situatë është padyshim mashtruese. Sinqerisht ju kërkoj falje edhe një herë të gjithëve që ndodhem në këtë situatë fatkeqe”, ka shkruar Burak në Instagram.