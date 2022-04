Pamje horror, dëshmi të dhimbshme dhe njerëz që “ushqehen” me frikën e vdekjes! Masakra në Bucha tregon “fytyrën” e vërtetë të Putinit

Nën vazhdën e pesë javëve të pushtimit rus, mediat e huaja kanë raportuar pamje horror nga agresioni i Moskës. Më shumë se 410 trupa janë gjetur të shtrirë në tokë në gjendje të mjerueshme.





Të vrarë, të gjymtuar e të trajtuar në mënyrën më mizore të mundshme, njerëzit e pafajshëm nëpër rrugët e Buchas, po vuajnë dënimet e një obsesioni për zmadhim territorial nga Vladimir Putin.

Media prestigjioze, Reuters, ka transmetuar disa dëshmi dhe pamje të masakrës që është duke ndodhur në Bucha.

Reuters i dërgoi pyetje Kremlinit dhe ministrisë ruse të mbrojtjes në lidhje me kufomat që reporterët parë, por nuk mori asnjë përgjigje të menjëhershme.

Ministria ruse e mbrojtjes, në deklaratën e saj të dielën tha:

“Gjatë kohës që forcat e armatosura ruse ishin në kontroll të këtij vendbanimi, asnjë banor i vetëm vendas nuk pësoi ndonjë veprim të dhunshëm”.

Ai shtoi se përpara se trupat ruse të tërhiqeshin më 30 mars, ata dërguan 452 tonë ndihma humanitare për civilët rreth rajonit të Kievit.

“Çdo luftë ka disa rregulla angazhimi për civilët. Rusët kanë demonstruar se po vrisnin civilë me vetëdije,” tha Fedoruk, kryebashkiaku, teksa u tregonte gazetarëve të Reuters një nga trupat.

DËSHIMITË:

1 Duke qarë me ngashërim, teksa tregonte me gjestatura drejt varrit të cekët të të shoqit me një gotë vodka të mbushur me një biskotë të kripur *traditë ukrainase*, Tetyana Volodymyrivna rrëfeu të gjitha peripecitë e trishta të luftës.

Ajo dhe burri i saj, një ish-marinist ukrainas, u tërhoqën zvarrë nga banesa e tyre kur trupat ruse ngritën qendrën e tyre komanduese në ndërtesën e tyre. Ushtarët i mbajtën të burgosur në pallatin ku banonin.

Ajo shtoi se rusët, kur arritën në qytet, pyetën njerëzit se cilët ishin ata dhe kërkuan të shihnin dokumente.

Tetyana, e cila u identifikua me emrin dhe patronimin e saj, por nuk dha emrin e familjes së saj, u lirua pasi u mbajt për katër ditë. Bashkëshorti i saj nuk u pa askund për disa ditë, derisa asaj iu tha për disa trupa në një shkallë bodrumi të ndërtesës ku jetonte ajo dhe burri i saj.

“E njoha nga atletet e tij, pantallonat. Ai dukej i gjymtuar, trupi i tij ishte i ftohtë”, tha ajo. “Fqinji im ka ende një fotografi të fytyrës së tij. Ai ishte qëlluar në kokë, ishte gjymtuar, torturuar.” Pasi gjetën trupin e burrit të saj, ajo dhe disa fqinjë e varrosën në një parcelë kopshti afër ndërtesës së tyre, mjaft thellë “që qentë të mos e hanë atë”, tha ajo. Një tjetër kufomë ende ishte shtrirë në shkallët ku u gjet i shoqi, pa një reporter i Reuters. Banorët vendas e mbuluan trupin me një çarçaf në shenjë dinjiteti.

2 “Aty në qoshe, është një varr tjetër, janë eshtrat e dy burrave”- tha një dëshmitare për Reuters. Kur u gjetën trupat, të dy ishin qëlluar përmes syrit të majtë, tha ajo. Gjashtë banorë të tjerë të mbledhur pranë varrit thanë se rrëfimi i saj ishte i saktë.

Një nga banorët tha se njohu një nga të vdekurit si qiramarrës në kompleksin e apartamenteve, i cili tha se ishte një anëtar në pension i ushtrisë ukrainase.

Bucha u kap në ditët menjëherë pas pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt nga forcat ruse që përfshiu jugun, duke kapur reaktorin bërthamor të zhdukur në Çernobil dhe duke lëvizur drejt jugut drejt kryeqytetit. Të dielën, rrugët në Bucha ishin të mbushura me municione të pashpërthyera. Raketat dolën nga pista pranë gërmadhave të djegura të tankeve. Disa banorë skalitën me shkumës “Kujdes, mina” në muret e tyre pasi gjetën kurthe dhe raketa në ambientet e tyre.

Banori Volodomir Kopachov, tha se trupat ruse kishin ngritur një sistem raketash në një zonë të lirë pranë kopshtit të tij. Kur një reporter i Reuters e vizitoi, kutitë e municioneve dhe gëzhojat e harxhuara u derdhën në tokë.

Kopachov, një kultivues ukrainas i qenve, ishte në zi.

Ai tha se vajza e tij 33-vjeçare, i dashuri i saj dhe një shoqe u qëlluan për vdekje nga trupat ruse pasi qëlluan drejt tyre një transmetues partie vetëm disa ditë para tërheqjes. Gruaja e Kopachov tha se ata qëlluan transmetuesin si një gjest kundërshtimi, jo me qëllimin për të dëmtuar ushtarët.

“Është kaq e vështirë të kalosh nëpër të gjitha,” tha 69-vjeçari, ndërsa 10 Alabai, një racë e çmuar qensh bari të Azisë Qendrore, lehte në oborrin e shtëpisë së tij.

Kopachov tha se ai nuk kishte dalë përtej portave të shtëpisë së tij për një muaj. “Ata po vrisnin [njerëz] në vend. Askush nuk pyeti: ‘kush je, pse je jashtë?’. Burrat thjesht u qëlluan.”

Kremlini mohon se ka pushtuar Ukrainën, duke thënë se po kryen një “operacion të posaçëm ushtarak” për të degraduar forcat e armatosura ukrainase dhe po synon instalimet ushtarake në vend që të kryejë sulme në zonat civile.

Përgatiti: Gloria Mollaj, GAZETA SHQIPTARE.