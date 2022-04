Pasi fitoi zgjedhjet në Hungari, Kryeministri Viktor Orban kritikon Zelensky-n

Kryeministri nacionalist i Hungarisë, Viktor Orban, ka fituar një mandat të katërt në zgjedhjet e përgjithshme të vendit.





Partia e tij e djathtë Fidesz kishte 53.1% të votave me 98% të numëruar, tregojnë rezultatet paraprake.

Aleanca opozitare e udhëhequr nga Peter Marki-Zay ishte shumë prapa me 35%.

Në fjalimin e tij të fitores, Orban kritikoi burokratët e Brukselit dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, duke i quajtur ata “kundërshtarë”.

Zelensky ka kritikuar vazhdimisht ndalimin e Orban për transferimin e armëve në Ukrainë, me të cilën ajo ndan kufirin. Megjithatë, zoti Orban – i cili ka lidhje të ngushta me Moskën – ka dënuar pushtimin rus dhe ka marrë gjysmë milioni refugjatë që nga fillimi i luftës në shkurt.

“Ne kurrë nuk kemi pasur kaq shumë kundërshtarë”, tha ai cituar nga AFP. “Burokratët e Brukselit… mediat kryesore ndërkombëtare dhe presidenti ukrainas”.

Orban shtoi se “fitorja e tij e madhe” mund të shihet “nga Hëna, por sigurisht edhe nga Brukseli”.

Kur konfirmohet zyrtarisht nga komisioni zgjedhor i Hungarisë, fitorja do të jetë fitorja e katërt radhazi e Fidesz që nga viti 2010. Zyra Kombëtare Zgjedhore tha se Fidesz do të kishte 135 vende, një shumicë prej dy të tretash dhe aleanca opozitare do të kishte 56 vende – përsëri, bazuar në paraprakisht rezultatet.

Orban, 58 vjeç, ka pasur një marrëdhënie të vështirë me BE-në, e cila konsideron se Fidesz ka minuar institucionet demokratike të Hungarisë.

Në 12 vitet e tij në pushtet, Orban ka rishkruar kushtetutën, ka mbushur gjykatat e larta me të emëruarit e tij dhe ka ndryshuar sistemin zgjedhor në avantazhin e tij.

Gjatë fushatës, fraza kapëse e opozitës ishte “Orban ose Evropë”.

Kandidati i tyre Peter Marki-Zay argumentoi se Hungaria duhet t’i bashkohet Polonisë, Britanisë së Madhe dhe të tjerëve në furnizimin me armë për Ukrainën. Dhe nëse thirret, dhe vetëm brenda kornizës së NATO-s, duhet të konsiderojë edhe dërgimin e trupave.

Opozita u ankua se Fidesz e kishte izoluar Hungarinë nga rrjedha kryesore evropiane dhe nga demokracia konsensuale, drejtësia dhe mirësjellja.

Më shumë se 200 vëzhgues ndërkombëtarë vëzhguan zgjedhjet në Hungari, së bashku me mijëra vullnetarë nga i gjithë spektri politik.

Pjesëmarrja arriti në 68.69%, pothuajse duke u përputhur me numrin rekord të votuesve në zgjedhjet e fundit kombëtare në 2018.

Marki-Zay, lideri konservator i opozitës, pranoi humbjen vonë të dielën në mbrëmje.

“Nuk do ta fsheh trishtimin dhe zhgënjimin tim”, u tha ai mbështetësve, duke akuzuar Fidesz për drejtimin e një fushate “urrejtjeje dhe gënjeshtrës”.

Ai pretendoi se opozita kishte bërë “çdo gjë të mundshme njerëzore”, por se fushata kishte qenë “një luftë e pabarabartë” pasi politikanët anti-Fidesz u shfaqën aq pak në mediat shtetërore.