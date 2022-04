“Salt Bae” pushton ishullin e njohur grek, burger floriri kushton 170 euro – Nusret blen edhe një vilë 2 milionë euro

Dhjetorin e kaluar, pak e kuptuan praninë e Nusret Gokçes në Athinë pak para Krishtlindjeve, kur shefi i famshëm turk hodhi themelet për sipërmarrjen e tij të re të biznesit duke zgjedhur sërish Mykonos.





Nën sekretin ekstrem, shefi i njohur i kuzhinës ka ardhur i qetë, ka bërë kontaktet dhe është larguar, pasi njihet për fshehtësinë si në jetën profesionale ashtu edhe në atë personale.

Biznesmeni Konstantinos Koroniotis , një njeri me tone të ulëta me vite të tëra prezencë në Ishullin e Erërave, ku është aktiv në fushën e pronave të paluajtshme, ishte ai që e bindi të hapte restorantin e dytë në ishull dhe ai që e shoqëroi gjatë gjithë qëndrimit në Athinë. Në fund të fundit, dy burrat njihen prej shumë vitesh.

Që në momentin kur Nusret shprehu dëshirën për të hapur një dyqan të ri, duhej gjetur vendi i duhur dhe personi i duhur nga restoranti.

Manos Pentarakis , shtatlartë, për shumëkënd, kretasi që qëndron pas restorantit “Lotus” , “Aroma” e njohur në Matogiannia dhe “Familia”, ishte më në fund ai që hyri në lojë për sipërmarrjen e re të Nusretit me ndërmjetësimin e Koroniotis.

Bisedimet zgjatën tre muaj të tërë, deri në fundin e lumtur me nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit mes dy palëve, të cilat, pavarësisht pëshpëritjeve në ishull, nuk donin as më të voglin rrjedhje për marrëveshjen e ardhshme.

Më në fund u finalizua në fillim të javës së kaluar, kur u zgjidhën detajet përfundimtare dhe tani “Salt Bae” i ri përgatitet të dalë në treg. Të dyja palët duan të jenë gati për të operuar rreth mesit të majit për të fituar të gjithë sezonin e këtij viti, i cili pritet të jetë shumë konkurrues në Mykonos.

“Salt Bae” do të vendoset në sheshin Goumenio, ku deri vitin e kaluar ndodhej “Familia”, një restorant i bukur me theks te mishi i mirë dhe tashmë do të presë 180 persona në ditë.

Në të njëjtën kohë, mbeten detaje që ish-kasapi , i cili u bë një yll i mishngrënies dhe rrjeteve sociale me 43,500,000 ndjekës në Instagram, të marrë rezidencën e tij private në ishull.

Vitin e kaluar ai ushqeu të gjithë yjet e futbollit europian që bënë pushimet në Mykonos duke servirur biftekët e tij “të artë” dhe duke prerë fatura shumë të forta për një tjetër sezon. Prej këtij viti, hamburgerët e tij “të artë” më i liri kushton rreth 50 euro dhe më i shtrenjti arrin deri në 170 euro!

Nusret e ka dashur Mykonosin që në momentin e parë që shkeli në ishull, kur në vitin 2019 mbylli marrëveshjen me Zannis Francesco dhe Sami Ibrahim për të operuar “Nusr-Et”.

Vendi ishte ideal – ku “Casa Tu” u strehua për një sezon, me një pamje të mrekullueshme të Chorës dhe pas ndryshimeve përkatëse u hap në fillim të qershorit. Tashmë pritej që do të ishte një fatkeqësi, por u deshën vetëm disa orë për të dëgjuar kudo restorantin e ri të shefit turk, i cili u vulos pas një kontrolli të peshores së AADE -së, kur u konstatua se faturat me një vlerë totale prej 25.800 euro nuk është prerë.

Kur u hap, ishte thjesht një fatkeqësi pasi brenda katër muajve kripa që turku muskuloz hedh në biftekët e tij doli të ishte më shumë se flori, duke bërë xhiro të paimagjinueshme. Banaku ndaloi në 11.312.500 euro, ndërsa pritja për tavolinë mund të kalojë një orë, diçka që pritet të ndodhë në “Salt Bae”-n e re.

Nga fundi i muajit prill do të punësohet stafi i restorantit të ri, i cili do të jetë krejtësisht ndryshe nga “Nusr-Et”, pasi fokusohet ekskluzivisht tek burgerët, patatet e skuqura dhe vetëm dy lloje bifteku. Çmimet do të kenë patjetër aromë të … Mykonos, me burgerin më të lire duke filluar nga 40-45 euro ndërsa një porcion me shkopinj parmixhan të aromatizuar me tartuf do t’i serviret klientit me 25 euro.

Sigurisht, ata që duan diçka më shumë dhe duan të kenë Nusretin mbi kokë, duhet të porosisin burgerin e artë prej 170 eurosh – buka është e mbuluar me fletë ari të ngrënshëm – ose biftek ari 350 euro !

Investimi total në projektin e freskët të turkut të famshëm me 21 restorantet në vende të ndryshme të botës do të arrijë në 500 mijë euro. Manos Pentarakis dhe Konstantinos Koroniotis janë shumë të lumtur për marrëveshjen që kanë bërë. Sipas vlerësimeve fillestare, xhiroja e “Salt Bae” për këtë sezon pritet të kalojë 4 milionë euro, pasi konsiderohet e sigurt se “do të ketë një tren” në një ishull ku tashmë duan të jenë prezente të gjitha markat e njohura të kateringut.

Dihet që Nusret nuk i lë asgjë rastësisë dhe mbi të gjitha është një perfeksionist, ndaj dhe pritet të japë “të pranishëm” çdo ditë në sipërmarrjen e tij të re. Sigurisht që të njëjtën gjë do të bëjë edhe Manos Pentarakis, një njeri që e njeh mirë gastronominë -sidomos mishin-, ndërkohë që është zhytur tërësisht në verëra shumë të mira. Koroniotis ka vite që është aktiv në prona të patundshme, duke u ofruar vila klientëve me kritere të larta të ardhurash, zakonisht nga Libani, dhe marrëdhënia e tij personale me Nusret kontribuoi shumë në përfundimin e marrëveshjes, pasi ai e vinte në kontakt me Pentarakis dhe ishte vazhdimisht i informuar të zhvillimeve.

Shtëpia e vjetër me pamje mahnitëse

Verën e kaluar Nusret vërshoi llogarinë e tij personale në Instagramme video nga Mykonos, teksa bën gjimnastikën apo shëtitje në Chora dhe përshëndet me të moshuarit.

Më prekëse dhe padyshim më komunikuesja ishte ajo që e tregon teksa viziton një të moshuar nga Mykonosi në shtëpinë e saj, duke hyrë në kuzhinën e saj dhe duke i gatuar vetë një biftek.

I magjepsur nga ishulli, ai ka kërkuar të blejë një shtëpi të përhershme që nga viti i kaluar , diçka që vendosi pas sezonit të parë triumfues të mbledhjes së fondeve në restorantin e tij. Më në fund u gjet shtëpia e duhur, është shumë afër Çorës – një frymë thonë ata që e dinë mirë – dhe Nusreti pasi e pa, zgjodhi ta blejë.

Kjo është një vilë rreth 300 m2.., që shumëkush mund ta ketë kaluar pa i kushtuar shumë rëndësi, por jo turku që mban syze dielli ditë e natë, shenjë dalluese e atyre të stilit të tij të çuditshëm. Ai që bëri të famshëm nga të gjitha anët të dynden në restorantin e tij verën e kaluar për ta parë të presë biftekët e tyre të artë dhe t’i hidhte kripë në mënyrën e tij karakteristike, falë së cilës u bë i famshëm.

Kjo shtëpi është një shtëpi e vjetër mikonianenë tre nivele, ku informacioni kërkon që të jetë ndërtuar në fund të viteve ’80 ose në fillim të viteve ’90. Nuk ka komoditetet moderne që kanë vilat e sapondërtuara në Ishullin e Erërave dhe ka patjetër një rinovim të madh, ndërkohë që sado paradoksale të tingëllojë, nuk ka asnjë pishinë, sipas të paktëve që janë bërë të njohura.

Por diçka që nuk e shqetësonte aspak Nusretin, pasi ai nuk donte luks të veçantë, madje as pishinë, por donte të gjente një shtëpi që do t’i pëlqente dhe ta dizenjonte si të donte.

Tregu është çështje ditësh dhe shtëpia do t’i kushtojë të famshmit turk të skarës rreth 2 milionë euro, duke i ofruar një pamje fantastike të Chorës. Ai ka gjetur gjithçka tek pronari dhe kanë mbetur disa detaje procedurale për të marrë firmat përfundimtare në shtëpinë e dëshiruar në këtë shkëmb të thatë të Egjeut që rezultoi “flori”, njësoj si biftekët e tij shumë të shtrenjtë.