Sllovakia në linjë me BE-në për pagesën e gazit rus

Sllovakia do të veprojë në linjë me Bashkimin Evropian ndaj kërkesave të Rusisë për pagesë të gazit, ka thënë kryeministri sllovak, Eduard Heger, pasi një ministër ka folur për mundësinë e pagesës në rubla, nëse ashtu mundësohet rrjedhja e gazit.





Sllovakia varet shumë nga furnizimet ruse me gaz dhe Moska ka kërkuar pagesa në rubla.

Megjithatë, Komisioni Evropian ka thënë të premten se kompanitë evropiane, të cilat sipas kontratës i bëjnë pagesat në euro dhe dollarë, nuk duhet të përmbushin këtë kërkesë.

“Në këtë situatë, uniteti është çelësi dhe ne insistojmë në respektim të kushteve të kontratës dhe pagesë në euro”, ka thënë Heger në një postim në Facebook.

Komentet e tij vijnë pasi ministri i Ekonomisë, Richard Sulik, ka thënë se shteti i tij do të punojë së bashku me Evropën, mirëpo Sllovakia nuk mund të heqë dorë nga gazi rus dhe nëse i duhet të paguajë në rubla, do të veprojë ashtu.

“Rrjedha e gazit nuk duhet të ndalet… nëse ka kushte për ta paguar në rubla, atëherë ne paguajmë në rubla”, ka thënë Sulik në një debat televiziv të dielën.

Kompania sllovake e gazit, SPP, e ka bërë pagesën e fundit të gazit në euro.

Sulik ka thënë se pagesa e radhës do të bëhet më 20 maj, dhe deri atëherë ka kohë për të gjetur zgjidhje.

Kërcënimi për mungesë të gazit vjen pas kërkesës së madhe për të në sezonën e dimrit në Evropë.

Për pasojë, bizneset dhe ekonomitë familjare janë përballur me çmime më të shtrenjta të energjisë. REL