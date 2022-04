Aksident në Maliq! Përplasen makinat, lëndohen rëndë tre persona

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në Maliq të Korçës. Dy makina janë përplasur, dhe si rezultat janë dëmtuar tre persona





Sipas informacioneve paraprake nga Policia e Shtetit, të lënduarit janë drejtuesi i mjetit tip “Renault” dhe një pasagjer i tij, si edhe një pasagjere e mjetit tip “Toyota”.

Efektivët kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i policisë:

Maliq/Informacion paraprak

Më datë 05.04.2022, rreth orës 19:45, jemi njoftuar se në aksin rrugor Korçë-Bilisht, pranë kryqëzimit të fshatit Plasë, Maliq, janë përfshirë në një aksident mjeti tip “Toyota” me drejtues shtetasin B. C., me mjetin tip “Renault”.

Për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i mjetit tip “Renault” dhe një pasagjer i tij, si edhe një pasagjere e mjetit tip “Toyota”, të cilët u transportuan në Spitalin e Korçës dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.