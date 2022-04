Biznesmeni gjen thesarin e Montecristos? Davide Pecorelli publikon fotot me thasë, pretendon se janë të mbushura me arë

Biznesmeni i njohur Davide Pecorelli është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes së mediave. Kësaj radhe, Pecorelli nuk ka vendosur të inskenojë vdekjen e tij, por me thesarin e Montecristos, gjë që biznesmeni thuhet se e kërkon prej kohësh. Ai ka publikuar një foto ku tregohen disa thasë, që Pecorelli pretendon se janë të mbushura me monedha ari.





“Nuk është fotomontazh. Ku është thesari? Për momentin nuk mund të them asgjë”, shkruan ai krahas fotos.

Davide Pecorelli humbi në janar të 2021 Pukë, ku gjet e djegur makina që ai kishte marrë me qira, brenda së cilës u gjetën edhe mbetje skeletore. E teksa autoritetet italiane dhe ato shqiptare u ngritën në këmbë për të mësuar se çfarë kishte ndodhur me biznesmenin, më 17 shtator ai u gjet shëndoshë e mirë. Kur të gjithë e dinin të vdekur, biznesmeni italian Davide Pecorelli, u shfaq për mrekulli shëndoshë e mirë në një gomone pranë ishullit Montecristo, duke tronditur jo pak e duke sjellë me vete edhe ‘historinë’ se ku kishte qenë dhe çfarë kishte bërë përgjatë 9 muajve që ishte shpallur i zhdukur. “Po kërkoja një thesar” tha ai, deklaratë që habiti jo pak, thuajse aq sa edhe rishfaqja e tij.

