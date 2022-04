Eksperti i UFO-ve “absolutisht i habitur” nga zbulimi nga Biblioteka Obama

Një studiues kryesor i sekreteve qeveritare thotë se ai mund të ketë gjetur “xhekpotin” e dokumenteve mbi prezencën e mundshme jashtëtokësore.

John Greenewald Jr., i cili drejton ‘The Black Vault’, një faqe interneti e dedikuar për zbulimin e dokumenteve të deklasifikuara qeveritare të marra nëpërmjet kërkesave të Ligjit për Lirinë e Informacionit, tha se ai i kërkoi Bibliotekës Presidenciale Barack Obama për çdo gjë që ajo ka për UFO-t dhe fenomenet e ngjashme. Ajo që mori mbrapa e la atë “absolutisht të habitur”:

Jackpot.

The Obama Presidential Library just informed me they have approximately 3,440 pages and 26,271 electronic files that pertain to my request for #AATIP / #UFO / #UAP and #AAWSAP information.

If true, I am absolutely floored the Obama Presidential library has that. pic.twitter.com/Iybgq69L2y

— John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) March 10, 2022