“Kadastra e Durrësit nuk kishte seli!”/ Mangësitë e dokumenteve, Lame: Janë grisur fletët në regjistër

Kadastra e Durrësit është bërë qendër e polemikave në lidhje me mangësitë e krijuara në dokumente dhe për të zbardhur krimet që mund të jenë kryer me përvetësimin e pronave publike.

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës ka rrëfyer mbrëmjen e së martës shkeljet ligjore dhe manipulimet në regjistrimin e pronave në Kadastrën e Durrësit, duke deklaruar se nga regjistrat e këtoij institucioni janë grisur fletë.

Gjatë një interviste në emisionin “Opinion”, Lame tha se nga 1063 regjistra në total, janë dëmtuar 908 prej tyre.

“Kadastra e Durrësit nuk kishte seli. Ishte në një qendër biznesi private. U kalua kjo fazë duke e marrë fare Kadastrën duke e sjellë në Tiranë. Atë ditë është marrë me polici sepse pati një rezistencë. Në këtë moment filluan të dilnin çështje pak a shumë sëmundja e Vlorës. Por me një risi. Në Vlorë s’kishte pasur fare regjistër, në Durrës ngaqë kishte regjistër detyroheshin të grisnin fletët. Durrësi kishte 1063 regjistra me 250 fletë secili të këtyre 30 viteve, vetëm 152 dilnin pa dëmtime dhe 908 regjistra janë të dëmtuar duke filluar që nga 730 faqe që mungojnë tërësisht, kalojnë nga 12 tek 15. Kur janë hequr me kujdes e kanë hequr dhe rrënjën e faqes. 243 faëe janë të zëvendësuara sepse dallojnë nga ngjyra”, tha Lame.