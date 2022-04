Kriza prek oligarkun Roman Abramovich, tani po kërkon para hua për të paguar stafin e tij, ja kush po ia kthen shpinën

Ai ka mbetur pa para dhe kërkon një milion dollarë nga miqtë dhe të njohurit për të paguar stafin e tij.





Sipas artikullit të Page Six, Roman Abramovich tani po përballet me probleme në transaksionet e tij financiare pasi llogaritë e tij bankare janë ngrirë në Britani dhe SHBA.

Megjithatë, për të qenë në gjendje të paguajë pagat e stafit të tij, ai u detyrua të aplikonte për kredi, sipas publikimit.

Oligarku rus po paguan çmimin për lidhjet e tij me njeriun e fuqishëm të Kremlinit që po lufton popullin ukrainas.

Oligarku 55-vjeçar nuk mund të paguajë stafin në kohë dhe nuk ngurron të kërkojë kredi nga miqtë dhe bashkëpunëtorët me një portofol të majme.

Në asnjë rrethanë nuk dëshiron që stafi i tij të fillojë të thotë majtas e djathtas se shefi i tij nuk ka asgjë për të paguar.

Sipas botimit “Page Six”, pronari i Chelsea-t tashmë ka kontaktuar me partnerë nga Hollywood-i, teknologjia dhe Wall Street për të zgjidhur çështjen e pagës së stafit të tij, e cila shkon në më pak se një milion dollarë në javë.

Pyetja e madhe është nëse miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij do ta mbështesin atë në … kohët e vështira.

Duke pasur parasysh se edhe nëse ai merr pjesë në bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës për t’i dhënë fund luftës, miqtë e tij nuk janë të sigurt nëse do të duhet të merren me të financiarisht.

“Roman Abramovich po kërkon nga miqtë e tij më të ngushtë që t’i japin hua një milion dollarë. Ai pretendon se nuk ka vonuar as një herë pagën e stafit të tij, e cila është 750 mijë dollarë në javë dhe me asetet e ngrira, nuk mund të paguajë njerëzit që punojnë për të. Ai ndër të tjera ka kontaktuar me regjisorin e Hollivudit, Brett Ratner dhe familjen Rothschild për t’u kërkuar para dhe duke qenë se janë miq të ngushtë, nuk kanë pranuar t’i japin hua, sepse ose nuk i kanë para në dorë ose nuk e dinë se çfarë pasojash do të ketë nëse ia japin hua, sipas të drejtës ndërkombëtare”, thuhet në artikull.

Vlen të përmendet se Mbretëria e Bashkuar dhe BE vendosën sanksione ndaj Roman Abramovich – pasuria e të cilit vlerësohet në 14.3 miliardë dollarë, sipas Bloomberg – në fillim të marsit pas fillimit të luftës së Putinit në Ukrainë.

Sanksionet kanë penguar planet e tij për të shitur Chelsean për 3 miliardë dollarë për të mbajtur para në xhep.

55-vjeçari rus zotëron gjithsej katër jahte me vlerë 1.4 milionë dollarë, dy prej të cilëve janë në Turqi.

Këto janë Eclipse luksoze prej 700 milionë dollarësh dhe Solaris prej 600 milionë dollarësh të ankoruar te fqinji. Autoritetet e Ankarasë nuk kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë.