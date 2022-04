Me “Audi” të bardhë! Aksidentohet me makinë partnerja e djalit të Berishës, Armina Mevlani (FOTO)

Blogerja e njohur Armina Mevlani është përfshirë në një aksident ditën e sotme.





Gazeta Shqiptare mëson se partnerja e djalit të ish-kryeministrit Sali Berisha ka qenë duke udhëtuar me një “Audi” të bardhë kur është përplasur me një kamion mallrash. Mësohet gjithashtu se blogerja po udhëtonte në zonën e Astirit, pranë një hoteli, me Audin e saj të bardhë, teksa është përplasur me kamionin.

Fatmirësisht, si pasojë e aksidentit nuk ka patur të lënduar por vetëm dëme materiale.

Vijon…