“Mjafton të jesh i lumtur, nuk ka rëndësi statusi”, Ilda Bejleri: Po dashurohem sërish me…

Moderatorja Ilda Bejleri është padyshim një nga figurat më të pëlqyera të ekranit shqiptar dhe kjo reflektohet edhe në numrin e madh të ndjekësve dhe fansave të saj në rrjetet sociale.





Ajo është aktive në llogaritë e saj ku ndan shpesh me ndjekësit pjesë nga përditshmëria apo projektet profesionale. Por përsa i përket jetës private, moderatorja preferon të jetë heremtike duke mos dhënë asnjëherë detaje.

“Mjafton të jesh i lumtur, nuk ka rëndësi statusi ‘single’ apo ‘i lidhur”– tha Ilda kohë më parë kur u pyet për jetën e saj private.

Dhe mesa duket kjo frazë është ende “moto” e moderatores, e cila u shfaq në super formë dhe mjaft e buzëqeshur në postimin e saj të fundit. Edhe pse ishte e veshur e tëra me të zeza, Ilda Bejleri duket mjaft sensuale dhe provokuese.

E në fakt ajo ka provokuar edhe me mbishkrimin që ka lënë poshtë fotos së publikuar:

“E zeza më shkon shumë”- shkruan Ilda duke shtuar: “Më falni, thjesht po dashurohem sërish me veten time…”

Teksa kurioziteti për jetën e saj private vetëm shtohet, moderatorja tregoi përsëri se nuk ka asgjë për të thënë rreth kësaj teme.

Ilda Bejlerin e kemi parë për vite me radhë me emisione sportive, ku më pas u distancua. Ajo u kthye në ekran me një projekt të ri, i cili nuk kishte të bënte me sportin, por me baletin.