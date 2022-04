Ndjekje si në filma nëpër rrugët e Vicenzës/ Sekuestrohet sasi droge me vlerë 1 milionë euro, në pranga 2 shqiptarë

Policia italiane ka bërë të mundur sekuestrimin e një sasie të madhe droge, ndërsa janë vënë në pranga edhe dy shtetas shqiptarë, të cilët ishin poseduesit e saj.





Operacioni është kryer në zonën e Vicenzës nga Njësitë e Policisë Ekonomiko-Financiare të Guardia di Finanza, ndërsa raportohet se, të dy shtetasit shqiptarë të arrestuar ndodhen tashmë në burgun e Vicenzës në dispozicion të organeve të drejtësisë.

Sipas autoriteteve italiane, sasia e lëndës narkotike e sekuestruar, nëse do të hidhej në treg do t’i sillte organizatës kriminale një fitim të paligjshëm prej rreth 1 000 000 euro.

Hetimet dhe operacioni i Policisë që çuan në zbulimin dhe arrestimin e shqiptarëve:

Gjatë hetimeve, të koordinuara nga Prokuroria Publike e Vicenzës, në orët e para të pasdites së datës 31 mars 2022, u urdhërua ndalimi i një makine me dy persona në bord, e cila në vend që të ndalonte, u hodh me shpejtësi të lartë në një rrëpirë. Arratisja nëpër rrugët e Vicenza-s, e ndjekur menjëherë nga një patrullë të Guardia di Finanza, të cilëve iu bashkuan ekuipazhe të tjera të Fiamme Gialle.

Pas një ndjekjeje të gjatë me shpejtësi të madhe, të arratisurit hynë në autostradë, duke u hedhur edhe mbi hekurat mbrojtëse të kryqëzimit të Vicenzës, për të marrë më pas kryqëzimin Montebello Vicentino të A4. Në atë moment, ushtarakët arritën të ndalonin makinën në arrati, me rrezik potencial serioz për qarkullimin, më pas duke prangosur drejtuesin dhe duke vazhduar kontrollin e makinës ku mes marihuanës gjetën një qese me një sasi të madhe droge rreth 12 kg hashash.

Kështu i vetëm drejtuesi i mjetit u arrestua në vepër penale për trafik droge dhe rezistencë, ndërsa pasagjeri arriti të arratisej në këmbë në fusha. Menjëherë është lajmëruar edhe Policia Rrugore, e cila më pas ka ndërhyrë në vendngjarje. Vijojnë ende kërkimet për subjektin e tretë që u arratis në përfundim të ndjekjes.

Gjatë kontrollit të një prone ku ishin dy shtetas shqiptarë, në brendësi të saj është gjetur një sasi shtesë droge (7 kg kokainë dhe 1 kg marihuanë), material për paketimin e drogës, lëndë prerëse, hekura hobe, pajisje ambalazhi me vakum dhe para, të fshehura mirë në disa vende në shtëpi me para të gatshme për gjithsej 14.000 euro dhe 4.000 franga zvicerane. Në kontroll u gjet edhe një pistoletë Beretta model 84/F, e kompletuar me karikator dhe 12 municione të kalibrit 9X17, armë e cila rezultoi e vjedhur në Vicenza.