“Njeriu i fundit që takoi ishte Rama!”/ ‘Arratisja’ e Alqi Bllakos, Berisha ngre dyshimet: E kthyen me helikopter nga…

Ish-deputeti Alqi Bllako, i cili është lënë në burg me vendim të Gjykatës së Posaçme në lidhje me çështjen e incineratorëve, ka qenë në Greqi, por e kanë sjellë me helikopter nga jashtë shtetit, ka deklaruar të martën ish-kryeministri Sali Berisha.





Pavarësisht se kjo gjë nuk konfirmohet, e vërteta është se Policia gënjeu kur tha se Bllako ka qenë në komisariat, shprehet Berisha. Ky i fundit thotë edhe se personi I fundit që ka takuar ish-deputeti ka qenë kryemionistri Edi Rama.

Sipas të dhënave që Berisha i disponon, por që thekson se nuk janë të konfirmuar, Bllako ka kaluar në Qafë Botë me një person i quajtur Ergys dhe që është njeriu i afërt i Edi Ramës. Ndërsa vetë kryeministri thekson Berisha, është personi i fundit që Bllako ka takuar në vilën 31.

Gjithashtu, Sali Berisha deklaroi se nëse Bllako nuk do të ishte gjendur, atëherë të nesërmen në vend do të shpërthenin protestat.

“Në këtë moment ne jemi në një proces të zgjedhjeve partiake dhe nuk mendojmë se duhet të ndërpritet ky proces. Kjo do të thotë se rasti i emergjencës nuk mund të përjashtohet. Psh nuk mund ta fsheh se atë natë që u tha se u arratis Alqi Bllako me erdhën shumë kërkesa që të mbushnim sheshet të nesërmen. Ne po e ndiqnim situatën. Dikush thotë se e kthyen me helikopter nga Greqia, nuk e di por mbeti i vërtetë kjo.

Thonë që ai kaloi në qaftë botë me një Ergys, njeri i afërt i Edi Ramës dhe thuhet se njeriu i fundit që ka takuar në vilën 30 apo 31 ka qenë vetë Edi Rama, çka këtë unë nuk e di se duhet të kem fakte. Por një gjë është e sigurt se Policia e Shtetit mashtroi opinionin publik duke deklaruar se Alqi Bllako mbrëmë ka qenë në Polici, në një kohë kur ai ishte kthyer, ishte vetëdorëzuar në polici në orën 2 e 10 minuta sipas burimeve dhe prokuroria për këtë reagoi zyrtarisht. Nëse ai nuk do gjendje do shpërthenin protestat. Shkuan e gjendet, dikush thotë në Greqi”, u shpreh ish-kryeministri për A2CNN.