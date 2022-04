Shaip Kamberi, shqiptari i vetëm në Parlamentin e Serbisë

Dje, Presidenti serb Aleksandër Vuçiç shpalli fitoren në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të mbajtur më 3 prill. Sipas rezultateve paraprake të publikuara nga organizatat joqeveritare në Serbi, IPSOS/CeSid, kandidati i Partisë Përparimtare Serbe dhe kreu aktual i shtetit, Vuçiç ka fituar gati 60 për qind të votave.





Vuçiç pranoi se konflikti në Ukrainë ndikoi fushatën dhe tha se Serbia nuk ka në plan të devijojë nga loja e balancuar mes përpjekjes për t’iu bashkuar BE dhe lidhjet e afërta me Rusinë dhe Kinën. Në fjalimin e fitores ai tha se Beogradi do të ruante politikën e neutralitetit ushtarak dhe marrëdhëniet miqësore me Moskën.

Sa i përket zgjedhjeve parlamentare, lista “Aleksandar Vuçiç – “Së bashku mund të bëjmë gjithçka” ka siguruar mbi 43 për qind të votave, dhe bashkë me partnerin e koalicionit partinë socialiste që ka siguruar mbi 11 për qind të votave, mund të ketë shumicën në Kuvend

Koalicioni opozitar “Të bashkuar për fitore” pritet të dalë partia e dytë parlamentare me 12.9 për qind të votave.

Partitë shqiptare garuan me dy lista në zgjedhje, “Koalicioni i Shqiptarëve për Luginën” i Shaip Kamberit dhe “Alternativa për Ndryshim” e Shqiprim Arifit.

Sipas rezultateve paraprake shqiptarët do të përfaqësohen vetëm me një deputet në Kuvendin e Serbisë, dhe zëri i vetëm do të jetë Shaip Kamberi.

Shaip Kamberi do të jetë zëri i vetëm i shqiptarëve të Luginës në Parlamentin e Serbisë. Theksojmë se Kamberi gjatë periudhës 2002 deri në 2006 dhe 2006-2008, shërbeu si pjesëtar i Bashkisë së Bujanovcit dhe drejtues i Partisë për Veprim Demokratik.

Si një kandidat i Partisë për Veprim Demokratik në zgjedhjet lokale në 2008, ai u zgjodh kryetar i Bashkisë së Bujanocit dhe e ushtroi këtë detyrë deri në 2012.

Në zgjedhjet parlamentare në 2014, Shaip Kamberi u mandatua për në kuvendin kombëtar, pozicion i mbajtur deri në 2016 kur u zgjodh kryetar i Bashkisë së Bujanovcit.

Në tetor 2018, Kamberi u zgjodh president i Partisë për Veprim Demokratik.

Në zgjedhjet parlamentare të 2020, Kamberi u mandatua sërish si deputet në parlamentin serb.