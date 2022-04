Shtrenjtohet me 7 lekë çmimi i naftës/ Nga sot deri më 12 prill, shitet 233 lekë për litër! Benzina dhe gazi rriten me 1 lek

Bordi i Transparencës i mbledhur më datë 5 Prill 2022 vendosi sot çmimet e reja të shitjes së karburanteve me pakicë dhe shumicë për tregun vendas. Këto çmime reflektojnë ndryshimet që janë shfaqur në tregjet ndërkombëtare.





Bordi i Transparencës i ngritur me vendim qeverie, me qëllim kufizimin e përkohshëm të çmimeve të tregtimit me shumicë/pakicë, bazuar në metodologjinë e ndërtimit të çmimeve sipas nenit 21/5 të Aktit Normativ, vendosi:

Miratimin e çmimit tavan të tregtimit me shumicë të produkteve për datën 05.04.2022 deri në datë 12.04.2022, si më poshtë:

NJOFTIMI I BORDIT TË TRANSPARENCËS: