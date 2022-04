“Të mundësojmë njohjen finale të pavarësisë së Kosovës!”/ Haradinaj takohet me opozitën, PD kalon takimet zyrtare nga selia në Kuvend

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka zhvilluar takime edhe me kretët e opozitës gjatë vizitës zyrtare ditën e sotme në Shqipëri. Ajo që vihet re është se takimet zyrtare PD nuk i zhvillon në selinë blu por në ambientet e Kuvendit.

Haradinaj është takuar me kryetarin e komanduar të PD-së, Enkelejd Alibeajn dhe grupin parlamentar, lajmëron vetë Alibeaj përmes një postimi në rrjetet sociale.

Ndërkohë, Haradinaj ka zhvilluar një takim edhe me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhin.

“Takim mjaft i ngrohtë dhe vëllazëror me delegacionin parlamentar të Ardhmërisë Kombëtare të Kosovës, kryesuar nga kryetari Ramush Haradinaj. Njohja reciproke e shtetit të Kosovës nga Serbia dhe mbështetja e pakursyer ndaj Kosovës për anëtarësimin në institucionet ndërkombëtare dhe rrugën e integrimit Europian duhet të jenë kryeçështje të politikës së jashtme të Shqipërisë. Nisma me karakter individual, si projekti jo transparent i Open Balkan që garanton supremacinë e interesave të Serbisë mbi rajonin, nuk duhet të promohen, përkundrazi është i nevojshëm bashkimi dhe unifikimi i faktorit shqiptar në rajon. Mbetemi të angazhuar për bashkëpunimin intensiv me faktorin politik në Kosovë për të çuar përpara zhvillimin ekonomik, forcimin e bashkëpunimit mes njëri tjetrit dhe ecurinë e shpejte e te suksesshme te integrimit euroatlantik te saj”, shkruan Kryemadhi.