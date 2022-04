Ajo vrau tre burrat e saj dhe ngriti një perandori kokaine, kush është ‘Vejusha e Zeza’ e cila vdiq sapo doli nga një dyqan mishi

Griselda Blanco, e quajtur ‘Kumbara e Kokainës’, ‘Kumbara’ dhe ‘Vejusha e Zezë’, (lindur më 15 shkurt 1943, Santa Marta, Kolumbi—vdiq më 3 shtator 2012. Ajo ishte nga Medellín, trafikante kolumbiane që grumbulloi një perandori të madhe dhe ishte një figurë qendrore në luftërat e dhunshme të drogës në Miami në vitet 1970 dhe 1980.





Edhe pse ka një konfuzion në lidhje me vendndodhjen e saj të lindjes, një numër burimesh e japin atë si Santa Marta, Kolumbi, ku Blanco u pagëzua. Ajo u rrit në varfëri dhe jeta e saj kriminale thuhet se filloi në moshë të re. Sipas disa rrëfimeve, në moshën 11-vjeçare ajo ndihmoi në rrëmbimin e një djali dhe, pasi familja e tij e pasur refuzoi të paguante shpërblimin, ajo e qëlloi për vdekje. Ajo gjithashtu pretendohej se ishte një hajdute xhepi dhe prostitutë. Ndërsa ishte ende adoleshente, ajo u martua me një kriminel të vogël dhe çifti pati tre fëmijë. Megjithatë, ata më pas u divorcuan – Blanco besohej se kishte urdhëruar vrasjen e tij disa vite më vonë – dhe në fillim të viteve 1970 ajo filloi një marrëdhënie me Alberto Bravo, një trafikant droge me të cilin u martua përfundimisht. Pikërisht nëpërmjet tij ajo u përfshi në tregtinë e kokainës. Me qytetin e Nju Jorkut si bazën e tyre, çifti filloi ta sillte drogën në Shtetet e Bashkuara. Të ndihmuar nga krijimtaria e Blanco-s, ajo përdorte të brendshmet e grave të bëra me ndarje sekrete për të kontrabanduar drogën – çifti krijoi një operacion të gjerë dhe shumë fitimprurës. Megjithatë, ajo u përball me akuzat për drogë, Blanco u kthye në Kolumbi në vitin 1975. Atë vit ajo besoi se burri i saj po vidhte para dhe një shkëmbim zjarri mes çiftit rezultoi në vdekjen e Bravo. Duke jetuar sipas pseudonimit të saj si “Vejusha e Zezë”, ajo thuhet se më vonë vrau edhe burrin e saj të tretë.

Nga fundi i viteve 1970, Blanco ishte zhvendosur në Miami, ku fitoi reputacionin e saj si “Kumbara e Kokainës”. Duke kërkuar të eliminonte konkurrencën e saj, ajo shfaqi një pamëshirshmëri të pamëshirshme që e zhyti qytetin në një periudhë dhune që u bë e njohur si Luftërat e Kaubojve të Kokainës. Ajo dyshohet se urdhëroi vrasje të shumta, shumë prej të cilave u kryen nga persona të armatosur me motoçikleta, një praktikë që ajo thuhet se e kishte shpikur. Përveç kësaj, një numër i vrasjeve ndodhën në mes të ditës, duke përfshirë një shkëmbim zjarri në një qendër lokale në vitin 1979. E mbështetur nga një dhunë e tillë dhe një dinakë e mprehtë, Blanco u bë një nga trafikantët më të pasur të drogës në botë. Sipas raportimeve, ajo kontrabandonte më shumë se tre ton kokainë në Shtetet e Bashkuara çdo vit, duke fituar rreth 80 milionë dollarë në muaj. Blanco përqafoi personazhin e saj kriminal, veçanërisht duke i vënë emrin njërit prej djemve të saj Michael Corleone, pas një bosi krimi në serialin Kumbari. Ajo gjithashtu gëzonte një mënyrë jetese luksoze që përfshinte shtëpi luksoze dhe festa hedoniste.

E shënjestruar nga rivalët dhe nga frika për jetën e saj, Blanco u zhvendos në Kaliforni në vitin 1984. Megjithatë, vitin e ardhshëm ajo u arrestua dhe u dërgua në Nju Jork për t’u përballur me akuzat për drogë të vitit 1975. E shpallur fajtore në vitin 1985, ajo mori dënimin maksimal prej 15 vitesh burg, megjithëse thuhet se vazhdoi të drejtonte perandorinë e saj ndërsa ishte e burgosur. Gjatë kësaj kohe, zyrtarët kërkuan të ngrinin akuza shtesë kundër Blanco-s, e cila ishte e përfshirë në më shumë se 200 vrasje. Në vitin 1994, pasi një nga vrasësit e saj, Jorge Ayala, pranoi të dëshmonte kundër saj, Blanco u akuzua për tre vrasje, duke përfshirë vrasjen fatale të djalit dy vjeçar të një ish-vartësi, i cili u vra gjatë një përpjekjeje të dështuar kundër tij.

Prokurorët po kërkonin dënimin me vdekje, por besueshmëria e Ayala u minua kur u zbulua se ai kishte kryer seks telefonik me sekretare në zyrën e prokurorit; njëra nga gratë pretendoi se ajo po vepronte me urdhër të prokurorit, i cili mohoi akuzat. Në 1998 Blanco përfundimisht u deklarua fajtore në këmbim të një dënimi të reduktuar, dhe gjashtë vjet më vonë ajo u lirua dhe u deportua në Kolumbi. Blanco thuhet se u tërhoq nga jeta e krimit, por në vitin 2012 ajo u vra nga një person i armatosur me motoçikletë teksa dilte nga një dyqan mishi në Medellín.

Më e madhe se jeta – dhe një nga femrat e pakta që ka arritur një fuqi të tillë në botën e drogës – Blanco frymëzoi libra, filma dhe shfaqje televizive. Ajo veçanërisht u shfaq në dokumentarin Cocaine Cowboys (2006) dhe shërbeu si figura qendrore në Cocaine Cowboys 2: Hustlin’ with the Godmother (2008).