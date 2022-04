Bosët e farmaceutikës, të Pfizer, BioNTech dhe Moderna mblodhën më shumë se 100 milion dollarë në pandemi

Drejtorët ekzekutivë të Pfizer, BioNTech dhe Moderna, respektivisht Albert Burla, Ugur Sahin dhe Stefan Bansel, fituan së bashku më shumë se 100 milionë dollarë paga gjatë pandemisë (2020-2021 ), falë suksesit të madh shkencor të vaksinave të tyre mRNA kundër koronavirusit.





Të tre liderët kanë parë gjithashtu rritjen e vlerës së aksioneve që zotërojnë në kompanitë e tyre gjatë dy viteve të fundit falë rritjes së mprehtë të çmimeve të tyre në bursë, një produkt i entuziazmit investues për këto kompani lider në sektorët farmaceutikë dhe bioteknologjikë, sipas në artikullin përkatës në “Financial Times”. Aksioni i Pfizer, i cili ishte tashmë një kolos para pandemisë, është rritur me rreth 60% në 24 muajt e fundit, ndërsa vlera e aksioneve të kompanive më të vogla dhe BioNTech dhe Moderna është trefishuar dhe pesëfishuar respektivisht.

Bansel dhe Sahin janë bërë miliarderë, duke zotëruar 7.8% të Moderna dhe 17.1% të BioNTech, aksione me vlerë rreth 5.4 miliardë dollarë dhe 7.8 miliardë dollarë respektivisht. Vaksina Pfizer/BioNTech gjeneroi 37.5 miliardë dollarë të ardhura në vitin 2021 dhe Moderna 17 miliardë dollarë, sipas vlerësimeve të firmës analitike Airfinity.

Analiza e “paketave të pagave” për 2020 dhe 2021 tregon se kreu i Pfizer me origjinë greke ‘Albert Bourla ishte një nga tre me fitimet më të larta në mes të një pandemie, siç mori për dy vitet e pandemisë. 45.3 milionë dollarë, kundrejt 27.7 milionë dollarëve gjatë periudhës para pandemisë 2018-19 (Burla u bë CEO-Shef Ekzekutiv i kompanisë në janar 2019, i promovuar nga pozicioni i COO-Shefi Operativ që mbante më parë). Pfizer tha se “bonusi” i Burla është i përshtatshëm bazuar në aftësitë e tij të jashtëzakonshme drejtuese , fokusin e tij në një strategji afatgjatë dhe kontributin e tij në performancën e kompanisë në 2021.

Sahin, me origjinë turko-gjermane, mori 30.8 milionë dollarë shpërblim në 2020-21, krahasuar me 8.5 milionë dollarë në 2018-19. Bansel duket se po humbet, pasi paga e tij duket se ka rënë nga 67.5 milionë dollarë në 2018-19 në 31.1 milionë dollarë në 2020-21, por kjo për faktin se Moderna është e listuar në bursë në 2018-ën e kishte fituar një fitim i jashtëzakonshëm një herë prej 58.6 milion dollarë nga një opsion aksionesh.

Shpërblimi total i tre CEO-ve që zhvilluan vaksinat mRNA u rrit në një total prej 107.2 milion dollarë në 2020-2021 krahasuar me 103.7 milion dollarë në 2018-19. Analistët theksojnë se kjo pasqyron fitimet e mëdha që solli lloji i ri i vaksinave për të tre kompanitë. Si rrjedhojë, pagat e drejtuesve në sektorin biofarmaceutik janë tashmë më të afërta me ato të drejtuesve të tjerë me pagesë të lartë, si për shembull në sektorin bankar-financiar.

Sipas High Pay Center në Londër, drejtuesit e bankave kryesore të Wall Street janë JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America dhe të tjerë, fitojnë më shumë se krerët e farmaceutikëve (të paktën 30 milionë dollarë në vit), por “hendeku” gradualisht tenton të mbyllet.

Nuk mungojnë kritikat me pagesë të lartë që prodhuesit e vaksinave – dhe menaxherët e tyre – kanë “çmuar” në mes të një pandemie, pa bërë mjaftueshëm për të siguruar që vendet e varfra të kenë akses në vaksina të lira. “Banchel, Burla dhe mbretër të tjerë të vaksinave kanë ndërtuar një pasuri mbretërore falë modelit të tyre monopol të biznesit që ka çuar në një aparteid të vaksinës”, tha Steve Nevel nga Public Citizen.

Nga ana tjetër, aksionerët dhe investitorët, të cilët kanë përfituar edhe më shumë, duket se nuk i interesojnë pagat e larta të drejtuesve të kompanive farmaceutike. “Shumica e investitorëve nuk e kanë problem të paguhen mirë CEO-t, veçanërisht kur ata kanë çuar në një rritje të tillë të vlerës së aksioneve të kompanive të tyre”, tha analisti i Jefferies Investment Bank, Akas Teguari.

Krahas shpërblimit të tyre, CEO-t kanë përfituar edhe nga shitja e aksioneve të tyre. Bansel ka shitur 404 milionë dollarë aksione të Moderna që nga janari 2020, sipas Verity. Burla shiti 5.6 milionë dollarë aksione në të njëjtën ditë kur Pfizer dhe BioNTech njoftuan se vaksina e tyre ishte 90% efektive kundër Covid-19. Sahin nuk ka bërë ende shitje të konsiderueshme të aksioneve.