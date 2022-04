Dy vajzat e Vladimir Putinit vendosen në qendër të vëmendjes së sanksioneve të reja evropiane

Bashkimi Evropian (BE) po shqyrton vendosjen e sanksioneve ndaj vajzave të presidentit rus Vladimir Putin pas devijimit të trupave ruse në Bucha të Ukrainës, e cila ka ngjallur protesta dhe neveri globale, sipas burimeve të cituara nga mediat ndërkombëtare.





Sipas Wall Street Journal dhe Daily Mail, Katerina Tikhonova dhe Maria Vorontsova do t’i shtohen listës së rusëve që do t’i nënshtrohen sanksioneve evropiane për lidhjet e tyre me regjimin e presidentit rus.

Në një kohë kur europianët dhe amerikanët po përgatiten të frenojnë investimin e ri të Rusisë, në “listën e kuqe” përveç vajzave të pushtetarit të Kremlinit do të shtohen edhe oligarkë, politikanë dhe banka ruse.

Kujtojmë se shtatë ekonomitë më të forta të planetit “G7”, BE-ja dhe SHBA-ja kanë “dakorduar” të ndalojnë plotësisht investimet e reja ruse.

Sipas të dy gazetave, liderët evropianë planifikojnë të përfshijnë vajzat e Vladimir Putinit në listën e sanksioneve të reja kundër Moskës pas krimeve të luftës në Ukrainë. Katerina Tikhonova, 35 vjeç dhe Maria Vorontsova, 36, janë në fund të listës së BE-së.

Dy vajzat e Putinit pritet t’i nënshtrohen ngrirjes së aseteve dhe ndalimit të udhëtimit në të gjithë kontinentin evropian.

Dje, sipas Presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen, blloku po shqyrtonte një paketë të re, e cila mund të përfshijë masa kundër importeve ruse të naftës.

“Këto sanksione nuk do të jenë të fundit që ne vendosim”, i tha ai Parlamentit Evropian, gjatë një prezantimi të paketës së fundit të sanksioneve, e cila përfshin një ndalim në tregun rus të qymyrit. “Tani duhet të shikojmë të ardhurat nga nafta dhe karburantet fosile”.

Sipas një raporti të Bloomberg, duke cituar burime të njohura me këtë çështje, sanksionet kundër Katerina Tikhonova dhe Maria Vorontsova janë një lëvizje simbolike që do të tërheqë vëmendjen e liderit rus, megjithëse nuk dihet nëse dy gratë kanë pasuri jashtë Rusisë.

Në vitin 2015, Vladimir Putin zbuloi disa informacione për vajzat e tij, si për shembull se ato kanë mbaruar universitetet ruse dhe se janë shumëgjuhëshe.

Vajza e tij e madhe, Maria Vorontsova, është bashkëpronare e Nomenko, një firmë e kapitalit privat në Rusi.

Vajza e tij tjetër, Katerina Tikhonova, është drejtuese e një instituti të inteligjencës artificiale në Universitetin Shtetëror të Moskës dhe një ish-akrobate.

Vlen të theksohet se paketa e re e sanksioneve nga qeveritë europiane që do të shpallet sot përfshin dhjetëra persona, përfshirë politikanë, manjatë dhe familjet e tyre.

Blloku “27” synon gjithashtu figura ruse të mbrojtjes, si dhe katër banka, përfshirë VTB Bank.

Nga ana e tyre, SHBA po përgatit një bllokadë ndaj investimeve ruse.