Goditi me shuplakë komedianin në mbrëmjen e çmimeve, Will Smith hyn në klinikë rehabilitimi

Will Smith ka hyrë në një klinikë rehabilitimi për shkak të stresit që i është krijuar nga polemikat që “shpërthyen” pas shuplakës së famshme që i dha komedianit Chris Rock, në mbrëmjen e çmimeve Oscar.





Sipas medias së huaj,“The Sun”, aktori i famshëm është prekur shumë nga ajo që ndodhi dhe ka vendosur që të nisë rehabilitimin në një klinikë luksoze.

Will Smith jo vetëm që u kritikua ashpër pas incidentit, por ka humbur edhe disa kontrata, mes të cilave edhe kontratën me Netflix për filmin “Fast and Loose”.