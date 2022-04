Kërcënoi dhe dhunoi në mes të rrugës një vajzë, e pëson keq i riu nga Laçi

Policia e Lezhës njofton se ka proceduar penalisht një 28-vjeçar, pas një konflikti banal që ai ka pasur me një shtetase, të cilën e ka kërcënuar dhe dhunuar. Bëhet fjalë për shtetasin V. M., 28 vjeç, banues në Kurbin.





i po ndiqet penalisht në gjendje të lirë për veprat penale “Dëmtime të tjera me dashje” dhe “Kanosja”. Sipas Policisë, ky shtetas, pas një konflikti për motive të dobëta, ka goditur dhe kanosur me fjalë shtetasen M. M, bëri me dije policia.