“Kufomat në Bucha nuk ekzistonin para se trupat ruse të mbërrinin, më falni, para se të largoheshin”/ Del VIDEO që zbulon propagandën ruse

Gjatë ditëve të fundit pamjet e tmerrshme dhe imazhet e trupave të vrarë në Bucha, në periferi të Kievit janë shfaqur vetëm atëherë kur mediat që mbështesin Kremlinin i kanë transmetuar si denoncim për mashtrim nga ana e mediave perëndimore.

My goodness, this must be the mother of all Freudian slips – by the Russian ambassador to the UN just now

“The corpses in Boutcha that didn’t exist before the Russian troops arrived … er, er, left, sorry – before they left …” pic.twitter.com/hqviMXBeDo

— Alex Taylor (@AlexTaylorNews) April 5, 2022