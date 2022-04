 Lojtarët e Çelsit paguajnë benzinën, askush nuk vendos/ Ja situata te blutë e Londrës

Në futbollin e sotëm, në kulmin e profesionalizmit, skenat e vëna re te Çelsi në javët e fundit që pas shpërthimit të konfliktit mes Rusisë e Ukrainës janë vërtet të pabesueshme. Për shembull, që lojtarët të paguajnë karburantin nga xhepi dhe udhëtimi nëpër Angli me autobus!





Kanë paguar para për të udhëtuar drejt Midëllsbrout, kanë prerë biletë si çdo njeri i zakonshëm. Me pak fjalë, skuadra e Tomas Tuhelit jeton në një situatë aspak të zakontë, edhe pse në fushën e lojës, Çelsi ka treguar se kaosi i shkaktuar në klub me largimin e Abramoviçit nuk ka ndikuar në paraqitjet e kampionëve të Europës. Çelsi dhe Reali i Madridit u përballën mes tyre drejt titullit në Champions në gjysmëfinale.

E qartë është se rivali i “Los Blancos” është i njëjti, në fanellën e skuadrës është po e njëjta stemë, do të luajë në të njëjtin stadium. Por realiteti i bluve tregon se Çelsi si klub ka shumë pak lidhje me atë të 12 muajve më parë. Skuadra londineze është shkundur nga një “tërmet” që ka kapur në befasi të gjithë: lojtarë, trajnerë, tifozët, por Abramoviç ka lënë pas një skuadër në elitën e futbollit europian, me dy Champions të fituar.

Vendimet e qeverisë britanike në raport me Çelsin kanë bërë që të gjithë personat që janë të lidhur me klubin londinez, kontrata e të cilëve varej nga Roman Abramocviç, janë detyruar të stopojnë punën e të lënë klubin. Personeli i marrëdhënieve me mediat, fizioterapistët, punonjësit e fushës, stafi mjekësor dhe të tjerë punonjës të lidhur me skuadrën e parë vazhdojnë të jenë në vendin e tyre, por departamentet e tjera, ai komercial, burimet njerëzore, kontabilistët, marketingu, të gjithë janë në “stand by”.

Drejtuesit ekzekutivë të klubit vazhdojnë të jenë aty, por pa asnjë fuqi vendimmarrëse. Drejtorja e përgjithshme, Marina Granovskaja, vazhdon të jetë pjesë e klubit, por pa asnjë fuqi ekzekutive. Nuk mund të rinovojë kontrata, nuk mund të firmosë me lojtarë në merkato, nuk mund të vendosë as për klauzolat e rinovimit me disa prej lojtarëve kontrata e të cilëve mbyllet në qershor.

Skuadra vazhdon të paguhet, duke marrë rrogën sipas kontratave, çdo javë. Por vetëm kaq, pasi për veprime të tjera financiare as që mund të bëhet fjalë. Gjithçka është e ngrirë dhe normativa e qeverisë britanike zgjat deri në 31 maj. Tani në Londër shpresojnë që në fund të prillit të merret dhe drita jeshile për shitjen përfundimtare të klubit londinez, me pronarët e Çikago Kabs në SHBA të interesuar të dorë të parë./PanoramaSport