“Nuk e marrim personale”/ Pushtimi i Ukrainës, Ambasadori i Shqipërisë në OKB tregon raportin me homologun rus

“Normale në sallë, të vështira jashtë”, është shprehur ambasadori i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Ferit Hoxha në lidhje me raportin e tij me homologun rus në institucionin paqeruajtës.

Këtë deklaratë, Ambasadori Hoxha e ka bërë në një intervistë për emisionin “Opinion”, ku ka rrëfyer marrëdhëniet me homologun e tij rus, Vasily Nebenzya tani që situata është tepër e tensionuar dhe Rusisë i janë vendosur sanksione nga shumë shtete, edhe nga Shqipëria.

Nga ana tjetër, Ambasadori i Shqipërisë në OKB, është shprehur se sa i përket viktimave civile në Bucha të Ukrainës do të ngrihet një komisioni i posaçëm për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me krime lufte apo genocid.

“Me ambasadorin rus marrëdhëniet i kam normale në sallë, të vështira jashtë sallës së Këshillit të Sigurimit, por as ambasadori rus dhe as unë nuk e marrim këtë si personale, qëndrimet janë të vendeve, janë të kombeve që përfaqësojmë dhe natyrisht marrëdhëniet mes kolegëve do mund të vazhdojnë edhe pse nuk janë të lehta sot”, ka theksuar Hoxha.