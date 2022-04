Nuk ka fund në horizont për bllokimet e Kinës ndaj Covid, shfaqen vdekjet e para!

Miliona njerëz në të gjithë qendrën e mbyllur financiare të Kinës, Shangai, kanë kërkuar dëshpërimisht kujdes mjekësor dhe furnizime bazë, si ushqimi. Prindërit janë ndarë me forcë nga fëmijët e vegjël të infektuar me Covid-19. Zemërimi i publikut po rritet, pa fund në horizont ndërsa Kina po përballet me ‘ringjalljen’ e virusit.





Që nga marsi, Kina është përballur me valën e saj më të madhe Covid deri më tani, me Shangain që tani është pika më e madhe e nxehtë. 25 milionë banorët janë nën izolim, me punonjës të kujdesit shëndetësor kombëtar dhe ushtrinë kineze të dërguar për të rritur reagimin e qytetit.

Të martën, vendi regjistroi më shumë se 20,000 raste të reja – shumë larg kulmit të Wuhan në 2020, në fillimin e pandemisë.

Megjithëse ky numër është ende shumë më i ulët se në shumë vende të tjera, është një rritje dramatike për Kinën, e cila i është përmbajtur një strategjie të rreptë të zero-Covid që synon të zhdukë të gjitha shpërthimet dhe zinxhirët e transmetimit duke përdorur kontrolle kufitare, testime masive, karantina dhe bllokime të rrepta.

Qëndrueshmëria e kësaj politike tani është në pikëpyetje, pasi variantet më të reja, shumë infektive të Covid vazhdojnë të përhapen në të gjithë popullsinë.

Cilat pjesë të Kinës po goditen?

Në fillim të marsit, rastet filluan të rriten në disa provinca në të gjithë vendin duke përfshirë Shandong në lindje, Guangdong në jug dhe Jilin në verilindje.

Deri në fund të muajit, virusi ishte përhapur në 29 nga 31 provincat e Kinës, sipas Komisionit Kombëtar të Shëndetit (NHC). 90% e të gjitha rasteve të identifikuara në mars erdhën nga Jilin dhe Shangai, dy pikat më të nxehta.

Disa qytete, së bashku me më shumë se 37 milionë banorë, u vendosën nën nivele të ndryshme bllokimi në mars. Shumë prej këtyre bllokimeve u lehtësuan deri në fillim të prillit – duke e lënë Shangain të jashtëm, ndërsa autoritetet luftojnë për të vënë nën kontroll rastet e tij.

Deri më tani, vetëm dy vdekje nga Covid janë raportuar zyrtarisht gjatë kësaj vale, të dyja vijnë nga Jilin në mars.

Si është jeta nën izolim?

Masat e Shangait janë zgjeruar dhe zgjatur pasi situata është përkeqësuar.

Në fund të marsit, qeveria e Shangait mohoi se kishte ndonjë plan për një bllokim në mbarë qytetin – madje duke thënë se raportet ishin “të pavërteta” dhe “rendin shoqëror” shqetësues. Më 27 mars, qeveria njoftoi se do të nisë një bllokim të shkallëzuar, duke synuar fillimisht gjysmën e qytetit, pastaj gjysmën tjetër.

Deri më 31 mars, qeveria kishte braktisur qasjen e saj të tronditur, duke imponuar në mënyrë efektive një bllokim në mbarë qytetin për të gjithë 25 milionë banorët të cilëve u ndalohej të largoheshin nga lagjet e tyre përveçse të testoheshin.

Testimi i detyrueshëm në mbarë qytetin zbuloi një rritje të rasteve, thanë zyrtarët – duke i shtyrë ata të zgjasin bllokimin deri në njoftimin e mëtejshëm ndërsa ata “testojnë më shumë, shqyrtojnë rezultatet, transferojnë raste pozitive dhe analizojnë situatën e përgjithshme të Covid”.

Për të zbatuar këto masa dhe për të përmbushur kërkesat e të gjithë popullsisë së mbyllur, më shumë se 30,000 mjekë dhe 2,000 punonjës ushtarakë janë dërguar në qytet, sipas medias shtetërore dhe Ushtrisë Çlirimtare Popullore.

Por kufizimet kanë parë gjithashtu një rritje të rrallë të zhgënjimit dhe kritikave të publikut ndaj qeverisë, me banorët që përshkruajnë sfidat për të hyrë në furnizimet bazë si ushqimi ose ilaçet.

Zemërimi u rrit muajin e kaluar pasi një infermiere jashtë detyrës vdiq në Shangai, pasi u largua nga një repart urgjence në spitalin e saj që ishte mbyllur për dezinfektim. Një tjetër banor i Shangait vdiq pasi pësoi një urgjencë mjekësore në shtëpinë e tij përpara se të mund të shkonte në spital.

“Ne nuk jemi vrarë nga Covid, por nga masat e kontrollit të Covid”, vuri në dukje një koment popullor në platformën kineze të mediave sociale shumë të censuruar Weibo.

Kishte gjithashtu zemërim të ri mbi politikën e Shangait që kërkon që të gjithë pacientët me Covid-pozitiv të izolohen në ambiente – madje edhe fëmijët e vegjël dhe foshnjat. Një nënë i tha CNN se ishte ndarë nga vajza e saj 2-vjeçare e infektuar më 29 mars dhe nuk u lejua të hynte në repartin e izolimit për të qëndruar me vajzën e saj deri një javë më vonë.

Të hënën, një qendër karantine në Shangai nisi një zonë karantine prindër-fëmijë. Dhe të mërkurën, autoritetet shëndetësore të Shangait njoftuan se do të ndryshojnë politikën, duke lejuar prindërit që rezultojnë negativë të aplikojnë për leje për të shoqëruar fëmijët me Covid pozitiv me “nevoja të veçanta”. Ata nuk specifikuan se cilat kushte do të kualifikoheshin si “nevoja të veçanta”.

Prindërit që rezultojnë pozitivë mund të shoqërojnë edhe fëmijët e tyre me Covid pozitiv në ambientet e karantinës.

Cili variant po përhapet?

Omicron ka nxitur këtë rritje, me raste të identifikuara që tregojnë BA.1 — Omicron origjinal — dhe linja të tjera pasardhëse, duke përfshirë BA.1.1 dhe BA.2.

BA.2, i cili u zbulua për herë të parë në janar, tani është shkaku kryesor i Covid-19 globalisht dhe lloji dominues në Shtetet e Bashkuara, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe autoriteteve shëndetësore amerikane, citon CNN.

Që nga ngritja e tij, numri i çështjeve ndërkombëtare — të cilat kishin rënë që nga java e parë e janarit — janë rritur përsëri.

Studimet sugjerojnë gjithashtu se BA.2 është shumë më ngjitëse — megjithëse studiuesit janë ende duke studiuar ashpërsinë e këtij varianti. Disa epidemiologë kanë thënë se numri i tij bazë i riprodhimit mund të jetë deri në 12, që do të thotë se çdo person i sëmurë infekton mesatarisht 12 të tjerë.

Kjo do ta vendoste atë në të njëjtin nivel me fruthin, i cili gjithashtu përhapet përmes ajrit. Numri bazë i riprodhimit për BA.1 vlerësohet të jetë rreth 8.

A do të qëndrojë Kina te programi zero-Covid?

Ndërsa shpërthimi është shtrirë, ekspertët dhe vëzhguesit ndërkombëtarë kanë spekuluar nëse kjo valë, varianti më i transmetueshëm, dhe fushata e vaksinimit masiv të Kinës mund të sjellë fundin e zero-Covid.

Që nga e premtja, rreth 78% e popullsisë 1.4 miliardë të vendit ishin vaksinuar plotësisht, sipas NHC.

Para shpërthimit, shkencëtarët dhe udhëheqësit kishin lënë të kuptohet se po rishqyrtonin strategjinë, me një epidemiolog të shquar që shkruante në Weibo në fillim të marsit se zero-Covid “nuk do të mbetej i pandryshuar përgjithmonë”.

Por kjo tani duket si një e ardhme e largët, me autoritetet kineze duke e bërë të qartë se e konsiderojnë alternativën – virusi që po përhapet në mbarë vendin, duke mposhtur potencialisht sistemin shëndetësor – opsionin më të keq.

Wu Zunyou, shefi epidemiolog në Qendrën Kineze për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, tha të premten se Kina do të “vazhdojë të fokusohet në politikën dinamike të zero-Covid”, sipas tabloidit shtetëror Global Times. Lirimi i kufizimeve dhe hapja e kufijve të parë në vende të tjera mund të “shkaktojë shumë probleme të tilla si (shtrydhja) e burimeve mjekësore dhe rritja e vdekjeve,” shtoi ai.

Dhe të hënën, zëvendëskryeministri Sun Chunlan tha në Shangai se qyteti kishte nevojë për “një qëndrim më të vendosur, veprime më të fuqishme dhe koordinim më efikas” për të arritur zero-Covid.