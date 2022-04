OKB-ja “ngriu” nga videoja e tmerrit në Bucha – Shifra tronditëse për viktimat e pushtimit rus, Zelenski: Ata po përdhunojnë gratë dhe motrat tona

Anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së panë të tronditur videon e paraqitur nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky me mizoritë ruse kundër civilëve në një numër qytetesh në vendin e tij, si Bucha, Irpin, Mariupol dhe Dimerka.





Klima për Rusinë ishte jashtëzakonisht e vështirë, me Zelenskin që bëri thirrje për dëbimin e Rusisë nga Këshilli i Sigurimit, ndërsa OKB tha se kishte dokumentuar tashmë vdekjen e gati 1,500 civilëve – duke përfshirë 121 fëmijë – dhe plagosjen e 2,195 të tjerëve. Vlerëson se kjo shifër do të shkojë akoma më lart ndërsa regjistrimi vazhdon. Ai vlerëson gjithashtu se rreth 11 milionë ukrainas janë zhvendosur, me më shumë se 4 milionë që janë larguar tashmë nga vendi.

Është gjithashtu tregues se OKB-ja po heton pretendimet për përdorimin e municioneve thërrmuese në zonat e banuara të Ukrainës, si dhe krimet seksuale, tha Rosemary DiCarlo , Zëvendës Sekretarja e Përgjithshme për Çështjet Politike .

Shumë në Perëndim e shohin atë që po zbulohet tani, veçanërisht në Bucha, si vetëm maja e ajsbergut, me Shtetet e Bashkuara që përgatiten të shpallin një paketë të re sanksionesh kundër Moskës të mërkurën.

Kremlini i ka mohuar akuzat në një deklaratë të lëshuar të premten duke thënë se “Akuza të ngjashme, të pabaza në lidhje me popullsinë civile të Rusisë janë bërë më shumë se një herë.

New U.S. sanctions against #Russia will be imposed tomorrow. They will affect financial institutions and officials. pic.twitter.com/CdVMRpSEhZ — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2022

Megjithatë, pavarësisht pretendimeve të Kremlinit për këtë çështje, pasojat e pushtimit rus të Ukrainës janë tragjike dhe prekin të gjithë botën. Sipas Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, i cili mori pjesë në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurimit, më shumë se 1.2 miliardë njerëz janë prekur nga lufta, e cila po prek 74 vende në zhvillim! Pasojat që lidhen me ushqimin, energjinë dhe procesin e prodhimit.

Videoja e Zelensky për mizoritë ruse

Gjatë fjalimit të tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Volodymyr Zelensky prezantoi një video të shkurtër por rrëqethëse me imazhe shumë të ashpra të njerëzve të vdekur në qytetet e Ukrainës. Videoja, e cila tronditi përfaqësuesit e shteteve anëtare të Organizatës, shfaqte kufoma të djegura dhe të gjymtuara, madje edhe të fëmijëve, jo vetëm në Bucha, por edhe në Mariupol, Irpin dhe Dimerka.

Zelensky i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë veprime për të ndëshkuar ata që janë përgjegjës për krimet e luftës dhe bëri thirrje që Rusia të përjashtohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së. “Kemi të bëjmë me një shtet që e kthen veton e tij në Këshillin e Sigurimit në një të drejtë për (shkaktimin) e vdekjes”, tha ai, duke shtuar se “ushtarët rusë po vrasin civilë, torturojnë dhe përdhunojnë gratë për kënaqësinë e tyre”. Sidomos për Bucha-n, ai nënvizoi se “ushtria ruse vrau qëllimisht këdo që i shërbente vendit tonë. Ata synonin dhe vranë gratë jashtë shtëpive të tyre. Ata copëtuan familje, të rritur dhe fëmijë, ndërsa përpiqeshin të digjnin kufoma”.

I paprekur, megjithatë, ambasadori rus në OKB , Vassily Nebenzia , foli për “gënjeshtra”, duke kundërshtuar akuzat për barbarinë e ushtrisë ruse. Ai pretendoi se forcat e vendit të tij kishin dëbuar 600,000 njerëz nga Ukraina, të cilët nuk ishin larguar “me dhunë apo të rrëmbyer”, siç pretendon Perëndimi.

Nga ana e tij, ambasadori i Kinës në OKB , Zhang Jun , i përshkroi raportet dhe imazhet e vdekjeve të civilëve në Bucha si “shumë shqetësuese”, por theksoi se situata duhet të verifikohet dhe çdo pretendim duhet të bazohet në fakte.

Në të njëjtën kohë, megjithatë, autoritetet e Francës, e cila është anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, njoftuan se po nisin tre hetime për krimet e luftës në Ukrainë, kundër shtetasve francezë në vend.