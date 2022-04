Pushtimi i Ukrainës/ Fitoi mandatin e katërt si kryeministër i Hungarisë, Orbani i del kundër BE-së! Do të paguajë gazin rus me rubla

Vetëm tre ditë ka Viktor Orbani që ka fituar mandatin e katërt si kryeministër i Hungarisë dhe ka dalë menjëherë kundër Bashkimit Evropian, duke deklaruar se vendi i tij është i gatshëm të paguajë me rubla për gazin rus.





Sipas raportimit të REL, Hungaria tha të mërkurën (6 prill) se ishte e përgatitur të paguante rubla për gazin rus, duke thyer qëndrimin e Bashkimit Evropian, i cili ka kërkuar një front të bashkuar në kundërshtimin e kërkesës së Moskës për pagesën në rubla.

Hungaria do të paguajë për dërgesat në rubla nëse Rusia e kërkon këtë, tha kryeministri Viktor Orban në një konferencë shtypi të mërkurën.

Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar Evropën se rrezikon të ndërpresë furnizimin me gaz nëse nuk paguan në rubla.

Me kalimin e javëve para mbylljes së faturave, Komisioni Evropian ka thënë se ata me kontrata që kërkojnë pagesë në euro ose dollarë duhet t’i përmbahen kësaj.

Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjarto tha më herët se autoritetet e BE-së nuk kishin “ndonjë rol” për të luajtur në marrëveshjen e furnizimit me gaz me Rusinë, e cila bazohej në një kontratë dypalëshe midis njësive shtetërore hungareze dhe Gazprom.

Komisioni Evropian nuk komenton mbi deklaratat nga autoritetet kombëtare, tha një zëdhënës.

Hungaria ka qenë një nga disa shtete anëtare të BE-së që ka refuzuar sanksionet energjetike kundër Moskës në përgjigje të pushtimit, të cilin Rusia e quan një “operacion special ushtarak”.

Orban, qeveria e të cilit ka ndjekur marrëdhënie të ngushta biznesi me Moskën për më shumë se një dekadë, erdhi në pushtet për një mandat të katërt radhazi në zgjedhjet e së dielës, pjesërisht me një zotim për të ruajtur sigurinë e furnizimit me gaz për familjet hungareze./REL