Rama niset të dielën drejt Gjermanisë, do pritet nga kancelari Scholz! Zbardhet axhenda

Kryeministri Edi Rama do niset të dielën për në Gjermani ku do të pritet nga kancelari Olaf Scholz. Mësohet se kryeministri Edi Rama do të takohet me Scholz të hënën.





Fokusi i diskutimit mes Ramës dhe Scholz do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por edhe lufta në Ukrainë dhe kriza e shkaktuar prej saj.

Pas takimit, Rama dhe Scholz do të kenë një konferencë të përbashkët për shtyp me median, ndërsa fill pas saj, Rama do të ketë një deklaratë për mediat vendase.