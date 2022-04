SHBA vendos sanksione ndaj vajzave të Vladimir Putinit

Shtetet e Bashkuara njoftuan të mërkurën sanksione që synojnë dy vajzat e mëdha të Presidentit rus Vladimir Putin dhe njoftuan se po ashpërsojnë masat kundër bankave ruse lidhur me ato që Uashingtoni i cilëson si krime lufte në Ukrainë.





Masat e ndërmarra ndaj Sberbank dhe Alfa Bank, nënkuptojnë një bllokim të parave që kalojnë nëpërmjet sistemin financiar të SHBA-ve dhe ndalojnë amerikanët të bëjnë biznes me këto institucione.

Përveç sanksioneve që synojnë dy vajzat e mëdha të zotit Putin, Mariya Putina dhe Katerina Tikhonova, SHBA-të kanë vendosur në shënjestër edhe kryeministrin Mikhail Mishustin, bashkëshorten dhe fëmijët e ministrit të Jashtëm rus Sergej Lavrov, si dhe anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Rusisë, mes tyre Dmitry Medvedev, i cili ka mbajtur më parë detyrën e ish-president dhe kryeministrit të vendit.

Sanksionet synojnë të bllokojnë qasjes e të gjithë anëtarëve të rrethit të ngushtë familjar të zotit Putin në sistemin financiar amerikan dhe ngrijnë çdo pasuri që ata kanë në Shtetet e Bashkuara.

Një zyrtar i lartë amerikan tha për gazetarët se nëse Presidenti Putin ndryshon qëndrim për Ukrainën, sanksionet mund të ngadalësohen, ndoshta edhe të hiqen.

Sanksionet pasojnë akuzat e shumta se forcat ruse kanë kryer krime lufte në Ukrainë. Presidentit Zelensky, akuzoi botën këto ditë se po dështon për t’i dhënë fund agresionit rus ndaj vendit të tij dhe për atë që ai e cilësoi si fushatë vrasjesh, përdhunimesh dhe shkatërimesh nga forcat ruse.

Sot Presidenti Zelensky akuzoi Rusinë se po përdor urinë si armë lufte duke goditur qëllimisht infrastrukturën ushqimore.

Duke folur para parlamentit të Irlandës, Presidenti Zelensky tha se forcat ruse “po shkatërrojnë sistemin ushqimor”, duke goditur magazinat, e bllokuar portet, që Ukraina të mos eksportojë artikuj ushqimorë dhe duke minuar fushat bujqësore”.

“Për ta uria është po ashtu një armë, një armë kundër njerëzve të zakonshëm”, tha ai, duke e akuzuar Rusinë se “po shkakton qëllimisht një krizë ushqimore” në Ukrainë, një nga vendet kryesore në botë prodhuese të grurit dhe vajit të lulediellit. Kjo do të ketë pasoja për mbarë botën, tha ai, “pasi do të ketë mungesa të artikujve ushqimorë në treg dhe çmimet do të ngrihen.

Fjalimi i tij sot para parlamentit irlandez, ishte i fundit i një serie fjalimesh ndërkombëtare për të siguruar mbështetje për Ukrainën./VOA