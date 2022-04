Tragjedia në Selanik/ Si filloi zjarri në spitalin ku u gjet i karbonizuar një person (Video)

Shkaku i zjarrit që shpërtheu herët në mëngjes në repartin e Covid-it në spitalin Papanikolaou të Selanikut dhe që rezultoi me vdekjen e një personi, një i intubuar dhe katër të tjerë të plagosur me djegie, po hetohet nga departamenti hetimor i Brigadës së Zjarrfikësve.





Sipas dëshmive të pacientëve, diçka si një shpërthim është dëgjuar nga celulari i një pacienti para se të shpërthejë zjarri. Nga ana e tij, drejtori i klinikës së Covid-it, Diamantis Chloros, deklaroi se “një pacient që po trajtohet për koronavirus me siguri i ka vënë flakën” .

Sipas tij, kjo lëvizje e pacientit nuk është perceptuar dhe kështu zjarri është përhapur me shpejtësi në pallatin trekatësh, ku po trajtohen 20 pacientë të sëmurë rëndë me koronavirus.

Ndërkohë, sipas informacioneve të Thestival, zjarri është shkaktuar nga një cigare e ndezur nga një pacient. Në veçanti, një pacient me koronavirus i cili ishte me maskë oksigjeni ka ndezur një cigare, si pasojë e së cilës ka marrë flakë, i cili shumë shpejt është përhapur në pjesën tjetër të pavijonit.

Që në momentin e parë, forcat zjarrfikëse kanë ndihmuar në evakuimin e pacientëve dhe personelit mjekësor. 35 pacientët u transportuan në mënyrë të sigurt në zona të tjera të të njëjtit spital.

Kujtojmë se i ndjeri është gjetur i karbonizuar në katin e dytë të godinës së Klinikës Pulmonare, në krahun e Covid-it nga ku ka rënë zjarri.

Sipas koordinatorit të Operacioneve të Brigadës së Zjarrfikësve të Maqedonisë Qendrore, Maqedonisë Lindore dhe Thrakisë, Marios Apostolidis, zjarri ka qenë shumë i vështirë dhe ka pasur një mobilizim të madh të njëmbëdhjetë automjeteve, 30 zjarrfikseve, dy automjete speciale me shkallë etj.

Zjarri ka rënë në një dhomë të Klinikës së II-të të Pulmonarëve ku po trajtoheshin tre persona, ku është gjetur një person i vdekur.

Pas veprimeve të koordinuara të Zjarrfikësve dhe me ndihmën e stafit të spitalit, nga dy katet e pallatit u shpëtuan gjithsej rreth 38 persona. “Ishte një mision shumë i vështirë, e mbushi të gjithë ndërtesën me tym dhe kështu na e vështirësoi punën”, theksoi z. Apostolidis. Ai shtoi se një burrë i djegur dhe dy djegie të tjera u gjetën brenda dhomës ku filloi zjarri.

Sipas të dhënave të para të Zjarrfikësve, brenda dhomës është zhvilluar një ngarkesë e madhe termike zjarrfikëse, me pasojë rënien e suvave.

Vlen të theksohet se me shpërthimin e zjarrit është zbatuar plani i evakuimit emergjent të klinikës për shkak të zjarrit i përgatitur nga Qendra Operative e EKAB nga viti 2018 në të gjitha spitalet, ndërsa me urdhër të kreut të GEETHA, gjeneral Konstantinos Floros, është vënë në gatishmëri Spitali i Përgjithshëm Ushtarak 424 i Selanikut me qëllim që, nëse është e nevojshme, të ofrohet ndihmë për transportin e pacientëve.

Drejtoresha e KEPY EKAB të Greqisë së Veriut, zonja Gina Leptokaridou ndodhet në spital që në momentin e parë, ndërsa Ministrja e Shëndetësisë ndodhet në një vizitë urgjente në këto momente.

“Dëshiroj të shpreh dhimbjen time të thellë për humbjen e një jete njerëzore. Janë ndjekur procedurat përkatëse. Ka pasur një mobilizim të menjëhershëm të Shërbimit Zjarrfikës. Për shkaqet, procesi është në zhvillim e sipër”, tha nga spitali Papanikolaou, zëvendësministri i Brendshëm, përgjegjës për çështjet e Maqedonisë dhe Thrakisë, Stavros Kalafatis .

Është e rëndësishme të theksohet se çdo vit të gjitha spitalet kryejnë stërvitje simuluese operacionale të të gjitha planeve të emergjencës, në mënyrë që punonjësit të jenë në një gjendje trajnimi të vazhdueshëm dhe të dinë hapat bazë që duhet të ndërmerren përpara se të ndërhyjnë zjarrfikësit apo organet e tjera.