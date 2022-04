Ukrainë/ Videoja regjistron një çiklist civil të vrarë nga plumbat ruse në Bucha

Media amerikane New York Times raportoi të martën se vdekja e një çiklisti civil në qytetin Bucha nga forca të blinduara ruse u dëshmua nga një video e regjistruar nga mjeti ajror pa pilot (UAV) i ushtrisë ukrainase dhe i ngarkuar në faqen e saj të internetit.

Pamjet janë realizuar në Bucha në fund të shkurtit, kur periferia ruse e Kievit ishte ende nën pushtimin rus, sipas gazetës.

Videoja tregon dikë duke ecur me biçikletë përgjatë një rruge. Kur arrin një cep, zbret nga biçikleta dhe e kalon në këmbë.

Teksa ai shfaqet, dy automjete të blinduara hapin zjarr në drejtim të tij me automatikë. Tymi dhe pluhuri ngrihen në pikën ku hidhen.

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcB pic.twitter.com/CBR3DnMyyq

— Bellingcat (@bellingcat) April 5, 2022