Zbulohet pasuria marramendëse e Elon Musk/ ‘Forbes’ publikon listën e më të pasurve në rruzullin tokësor

Pasuria neto e CEO-s së SpaceX përllogaritet deri në 300 miliardë dollarë sipas renditjes së ‘Forbes’ për njerëzit më të pasur në botë. Kjo do të thotë se 50-vjeçari Elon Musk ka një epërsi me më shumë se 100 miliardë dollarë nga vendi i dytë në këtë renditje Jeff Bezos, themeluesi i Amazon dhe pronari i rivalit hapësinor të Musk, Blue Origin.





Por nuk mbaron me kaq. Musk është tashmë anëtari më i ri i bordit në Twitter. Musk mund të blinte të 32 skuadrat e Ligës Kombëtare të Futbollit aktualisht me vlerë më shumë se 112 miliardë dollarë më shumë sipas uebsajtit të të dhënave Sportico, dhe do i mbeteshin akoma edhe 190 miliardë dollarë. Ai është personi më i pasur ndonjëherë.

Megjithatë disa ekspertë argumentojnë se industrialistë të tjerë amerikanë nga shekujt 19 dhe 20 si si John D. Rockefeller dhe Andrew Carnegie, si dhe monarkë dhe sundimtarë si Mansa Musa i Perandorisë Mali të shekullit të 13-të dhe Augustus Cezari, të cilët mbretëruan nga 27 pes deri në vdekjen e tij në 14 pas Krishtit, mund të kenë pasur më shumë pasuri.

Vlerësimet e FORBES për njeriun më të pasur në botë për vitin 2022:

Forbes vlerëson se 50-vjeçari Musk, CEO i kompanisë së makinave elektrike Tesla dhe firmës së raketave SpaceX, vlen 219 miliardë dollarë, 48 miliardë dollarë më shumë se Bezos, i cili vjen në vendin e dytë. Edhe pas shitjes së miliarda dollarëve të aksioneve të Tesla-s në fund të vitit të kaluar dhe detyrimit të taksave mbi fitimet nga këto shitje, Musk vlerësohet se është rreth 68 miliardë dollarë më i pasur se një vit më parë. (Për listën e vitit 2022, Forbes llogariti vlerat neto duke përdorur çmimet e aksioneve dhe kursin e këmbimit të monedhës nga 11 mars 2022.)

Qëndrimi i Bezos si njeriu më i pasur në botë ishte jetëshkurtër në krahasim me atë të paraardhësit të tij, Bill Gates i Microsoft. Gates zuri vendin e parë për të gjitha, përveç pesë viteve, nga 1995 deri në 2017 – Warren Buffet vodhi shfaqjen për një vit me baste të zgjuara gjatë krizës financiare të vitit 2008 dhe manjati meksikan i telekomunikacionit Carlos Slim Helu përputhet me shtrirjen katërvjeçare të Bezos nga 2010 deri në 2013. Bezos gjithashtu iu desh dy herë më shumë se Musk për t’u ngjitur në renditje. Pas publikimit të Amazon në maj 1997, Bezos debutoi në listë në 1998 me një pasuri 1.6 miliardë dollarë. Paraqitja e parë e Musk në listën e miliarderëve të Forbes ishte në vitin 2012, me një pasuri neto prej 2 miliardë dollarësh.

Dy vjet pasi prodhuesi i tij i makinave elektrike u publikua në vitin 2010, dukej sikur një IPO për prodhuesin e tij të raketave ishte gjithashtu i afërt. Por një dekadë më vonë, SpaceX mbetet në pronësi private, me aksione që tregtohen në tregun sekondar me një vlerësim në veri prej 100 miliardë dollarësh tetorin e kaluar – nga 74 miliardë dollarë në shkurt. Dhe ndërsa Bezos mund të jetë larguar personalisht nga toka para tij (Musk ende nuk ka fluturuar në hapësirë), firma e hapësirës ajrore të Musk lëshoi ​​ekuipazhin e parë tërësisht civil në botë në orbitë vjeshtën e kaluar.

Por Musk ia detyron statusin e tij si personi më i pasur në botë rritjes së çmimit të aksioneve (dhe të paqëndrueshme) të Teslës. Ai zotëron afërsisht 21% të kompanisë, por ka premtuar më shumë se gjysmën e aksioneve të tij si kolateral për kredi. Forbes vlerëson se aksionet e tij dhe opsionet e zotëruara ishin me vlerë 183 miliardë dollarë që nga 11 marsi, edhe pas zbritjes së aksioneve të tij për të marrë parasysh kreditë. Ndërsa Musk ka qenë në listën e miliarderëve në botë të Forbes për një dekadë, vlera e tij neto me të vërtetë u rrit në dy vitet e fundit.

Kur Forbes finalizoi listën e tij të miliarderëve të botës 2020 më 18 mars 2020, çmimi i aksioneve të Tesla-s ishte 72,24 dollarë për aksion. Musk renditet i 31-ti në botë, me një pasuri neto prej 24.6 miliardë dollarë (88.4 miliardë dollarë pas Bezos). Një vit më vonë, Musk pasoi Bezos me vetëm 26 miliardë dollarë pasi çmimi i aksioneve të Tesla-s u rrit më shumë se tetë herë, duke rritur pasurinë e Musk me 126 miliardë dollarë – duke vendosur rekordin për fitimin më të madh njëvjeçar të çdo miliarderi që Forbes ka ndjekur ndonjëherë.

Tashmë të kritikuar nga disa analistë dhe investitorë (si dhe vetë Musk) për çmimet shumë të larta, aksionet e Tesla kanë vazhduar të rriten, duke fituar 33% të tjera vitin e kaluar, pavarësisht mungesës së gjerë të çipave të automobilave (Tesla prodhon çipat e saj në shtëpi me një teknologji e re materiale e quajtur karabit silikoni që redukton varësinë nga silikoni i pastër), rregullim më i rreptë i të dhënave të përdoruesve kinezë që kompania përdor për të rafinuar sistemet e saj vetëdrejtuese (Tesla krijoi një qendër të re të dhënash në vend për të ruajtur atë informacion në vend) dhe tërheqja e më shumë se 475,000 automjeteve në dhjetor 2021 për shkak të dy çështjeve të veçanta të sigurisë dhe më shumë se 285,000 makinave të saj në Kinë në qershor 2021.

Në fund të shtatorit 2021, ndërsa aksionet e Tesla-s u rritën, Musk e kaloi Bezos-in për t’u bërë personi më i pasur në botë – dhe i treti (pas Bernard Arnault dhe Bezos) ndonjëherë me vlerë të paktën 200 miliardë dollarë. “Unë po i dërgoj një statujë gjigante të shifrës “2” për Jeffrey B., së bashku me një medalje argjendi,” shkroi Musk në një email të shkurtër për Forbes kur u arrit për koment.

Ndërsa aksionet e Tesla-s vazhduan të rriteshin, Musk u bë për pak kohë personi i parë (dhe i dyti) që ka pasur vlerë 300 miliardë dollarë ose më shumë, pasi kapitalizimi i tregut të Tesla-s tejkaloi 1 trilion dollarë jo një herë, por dy herë – në nëntor 2021 pasi gjigandi i makinave me qira Hertz njoftoi se po blinte 100,000 Teslas për një raport prej 4.2 miliardë dollarësh dhe përsëri në janar, kur Tesla mposhti parashikimet e analistëve për dërgesat e vitit 2021.

Paqëndrueshmëria e aksioneve mund t’i atribuohet pjesërisht sjelljes tipike të çrregullt të Musk në Twitter, ku kohët e fundit ai sfidoi presidentin rus Vladimir Putin për një betejë të vetme pasi SpaceX filloi të dërgonte pajisje telekomunikacioni në Ukrainë.

Pas sondazhit të ndjekësve të tij në nëntor, Musk shkarkoi më shumë se 16 miliardë dollarë të aksioneve të prodhuesit të automjeteve elektrike gjatë dy muajve, duke rezultuar me gjasë (siç pretendoi Musk pasi senatori Elizabeth Warren e akuzoi atë për “shkarkimin e lirë të të gjithë të tjerëve”) në vitin më të madh të një viti. faturë tatimore për një individ (dhe thuhet se ka nxitur një hetim të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të tij dhe vëllait të tij Kimbal për tregti të brendshme). Ai kishte shitur më parë aksionet e Tesla-s vetëm në dy raste, në 2010 dhe 2016. Aksionet e Tesla-s arritën kulmin në 1,229,91 dollarë secila më 4 nëntor, dy ditë para sondazhit të Musk në Twitter. Deri në datën e matjes së Forbes më 11 mars, aksionet e Tesla kishin rënë 35% në 795,35 dollarë.

Edhe me gjithë zhurmën, 12 muajt që nga lista e miliarderëve të Forbes 2021 ishin padyshim të shkëlqyera për Tesla-n, me aksionet e saj të rritura me një të tretën ndërsa pjesa tjetër e Nasdaq-it të teknologjisë së rëndë (përfshirë Amazon-in e Bezos) u tërhoq pak më poshtë niveleve të marsit 2021.

Çfarë do të sjellë viti i ardhshëm për Musk është supozimi i kujtdo – objektivi mesatar i çmimit të analistëve prej 949,22 dollarë për aksion për Tesla bie në një gamë të gjerë, nga 250 në 1,480 dollarë për aksion. Por automjetet elektrike nuk do të largohen së shpejti dhe Tesla ruan avantazhin e saj të lëvizjes së parë.

“Ne po shohim vërtet një garë armatimesh [me automjete elektrike]”, thotë Dan Ives, drejtor menaxhues dhe analist i lartë i kapitalit në Wedbush. “Tesla është vite përpara, nga pikëpamja e teknologjisë së baterive…por ka një objektiv në shpinën e Teslës.”

Musk ka të paktën një ditë tjetër të madhe pagese së shpejti. Nga 127.7 milionë opsionet e Tesla-s që i janë dhënë në dekadën e fundit, 19.5 milionë mbeten të paveshura, me vlerë 14.3 miliardë dollarë që nga 11 marsi (nuk përfshihen në vlerësimin e vlerës neto të Forbes sepse ato ende nuk janë kushtuar). Por të gjitha këto opsione mund të mbulohen që në prill, nëse kompania arrin piketa të caktuara të performancës.

Ndërsa pjesa më e madhe e pasurisë së Musk do të mbetej ende e lidhur me çmimin e aksioneve të Tesla-s, ai shkroi në Twitter në dhjetor se po “mendonte të linte punën [e tij] dhe të bëhej një ndikues me kohë të plotë”. Aksionet e Tesla-s u rritën ende ditën tjetër.