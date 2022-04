Çfarë do të ndodhë me kontratat e Inceneratorëve/ Rama: Çdo pikë djerse e emigrantëve duhet çmuar!

Gjatë konferencës me gazetarët kryeministri Edi Rama foli për procesin e amnistisë së të ardhurave nga emigrantët. Rama deklaroi se është e patolerueshme që për 30 mijë paund që sjellin emigrantët nga Britania e Madhe të kalohet në një kalvar kontrollesh dhe bllokimesh duke theksuar se çdo pikë djerse e tyre duhet të çmohet. Rama foli edhe për bizneset në vendin tonë që fshehin të ardhurat duke kryer evazion fiskal.





“Këtu duhet të bëhet ajo që do populli shqiptar. Rrugën do ta gjejmë shpejt. Jemi një vend që ka hyrë në sistemin bankar i fundit në Europë. Ndërsa sot është vendi me më pak përfshirje të pasurisë në sistemin bankar në Europë. Që do të thotë një ekonomi informale e konsiderueshme. Emigrantët kanë një rol të jashtëzakonshëm dhe është e patolerueshme që edhe për të sjellë 30 mijë paund nga Britania e Madhe kalojnë një kalvar kontrollesh edhe këtu. Çdo pikë djerse e emigrantëve duhet të çmohet duke u formalizuar. Edhe këtu brenda fle një pjesë e paraës së bizneseve që është puro evazion fiskal. Edhe për këtë do të shikojmë si mund të integrohet në këtë amnisti sepse në fund të fundit për këtë bëhet amnistia”, tha Rama.

Ai u shpreh se në Këshillimin kombëtar të radhës do të gjendet një formë që qytetarët të pyetet për temat që kjo platformë do të trajtojë.

“Mua dilemat më kanë ikur. Dilemë do të thotë se je i lëkundur. Kam qenë i lëkundur më shumë për ndonjë nga ato vendimet që ka marrë pakica. E fundit që po e përsëris është se nga ky proces kemi marrë disa mësime dhe do përpiqemi që këshillimin e ardhshëm kombëtar ta bëjmë duke gjetur një rrugë për të këshilluar temat. Ne nuk do bëjmë temë a do hiqet taksa e naftës. Sepse 85% e njerëzve do thonë të hiqen të gjitha taksat. Këshillimi kombëtar bëhet për një përgjegjësi të përbashkët për të çarë disa rrugë të reja. Tani ka folur opinioni publik shqiptar që është më shumë se të flasë një shumicë qeverisëse. Këtë duhet ta marrin në konsideratë edhe partnerët tanë”, tha Rama.

Kontratat për Inceneratorët

Kryeministri u pyet nga gazetarët në lidhje me kontratat për Inceneratorët ku theksoi se ato janë nënshkruar në bazë të një ligji që nuk lejon ndërprerjen e tyre nga palët.