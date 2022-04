“Faturë e padrejtë për shqiptarët”- Salianji kritikon legalizimin e kanabisit: Rama po përgatit territor për grupet kriminale

Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një deklarate për mediat ka propozuar në kuadër të Këshillimit Kombëtar, vullnetin e popullit sa i përket nismës për legalizimin e kanabisit.

Ky njoftim ka nxitur një sërë reagimesh nga personazhe të ndryshëm, ku kanë shprehur qëndrimet e tyre mbi këtë propozim.

I agravuar është shprehur, deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji i cili jo vetëm që i ka dalë kundër kësaj nisme por edhe e ka kritikuar Kryeministrin duke e cilësuar si një njeri i cili “kanabizoi” çdo pjesë të territorit për 8 vite.

Duke e vijuar shkrimin e tij në Facebook, Salianji vijoi me kritikën e tij ndaj kreut të qeverisë duke e akuzuar se puna e tij në këto 8 vite ka siguruar vetëm një territor shumë të sigurt të grupeve kriminale. Dhe e gjithë kjo sipas Salianjit nuk është gjë tjetër veçse një faturë ekstra për qytetarët.

POSTIMI I SALIANJIT:

RAMA FATURON PADREJTËSISHT SHQIPTARËT PËR KANABISIN!

Kanabizimi nuk mund të jetë një faturë që duhet ta paguajnë shqiptarët dhe nga e cila të përfitojë Edi Rama. Sot me një vendim të parashpallur, Edi Rama i tha shqiptarëve se do të lejojë përdorimin e kanabisit mjekësor. Njeriu që për 8 vite kanabizoi çdo pjesë të territorit! Njeriut që i janë faktuar lidhjet me grupe kriminale dhe për këtë ka dhe drejtues pas hekurave të përfshirë në çështjet e trafikut të narkotikëve. Njeriu që përtej çdo paralajmërimi të ndërkombëtarëve, i dha mundësinë dhe hapësirën çdo trafikanti pa dhe me uniformë të kanabizojë Shqipërinë, sot ka zgjedhur tjetër rrugë. Asnjë qëllim të mirë nuk ka kjo nismë. Edi Rama thjesht po pregatit një territor shumë të sigurt për grupet kriminale, për të kultivuar lirisht në Shqipëri kanabis. Në 8 vite, Partia Demokratike dhe ne si ligjvënës kemi denoncuar lidhjet e qeverisë me krimin e organizuar në trafikun e leëndëve narkotike. Ndaj sot askush nuk mund të faturojë shqiptarët, për një kosto që e ka të gjithën personale!