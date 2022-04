Flet edhe për luftën në Ukrainë/ Ja si e komenton ambasadori i Austrisë në Shqipëri përplasjen e Yuri Kim me Sali Berishën

Ambasadori i Austrisë në Shqipëri Christian Steiner foli sot nga Vlora për procesin e hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për integrimin në BE. Ndalur tek lufta në Ukrainë, ai tha se është shumë e rëndësishme të avancohet me hapa të mëtejshëm për integruar Ballkanin Perëndimor në BE.





“Situata në Ukrainë është e tmerrshme me tensione të paprovokuara. Për ne është shumë e rëndësishme që të avancojmë dhe të bëjmë hapa të mëtejshëm për të integruar vendet e Ballkanit Perëndimor në BE. Sigurisht që shpresojmë në hapjen e negociatave për anëtarësimin në BE edhe për Shqipërinë edhe për Maqedoninë e Veriut sa më shpejt të jetë e mundur”, deklaroi ai.

Steiner e konsideroi të rëndësishëm hapin për të shtyrë deri në fund të vitit 2024 procesin e vettingut.

“Më duket shumë e rëndësishme Reforma në Drejtësi. Dje dhe sot kemi vizitën e agjencisë së bashkëpunimit. Një sektor shumë i rëndësishëm në bashkëpunimin tonë është reforma në drejtësi. Ajo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Dhe më duket me rëndësi që Kuvendi i Shqipërisë ka shtyrë vettingun deri në fund të vitit 2024”, tha Christian Steiner

Ai u pyet nga gazetarët edhe për përplasjen e ambasadores Yuri Kim me ish-kryeministrin Sali Berisha.