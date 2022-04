“Jam larguar pas…”/ Zhdukja e Klaudia Markut, çfarë u tha Kryesekretarja e Gjykatës Lezhë hetuesve (DËSHMIA)

E “zhdukur” për 72 orë ka qëndruar kryesekretarja e Gjykatës së Lezhës, Klaudia Marku. Ajo është gjetur po në qytetin e Lezhës, ndërsa shoqëruar në komisariat ku është marrë dhe në pyetje.





34-vjeçarja, nënë e dy fëmijëve të vegjël u denoncua e zhdukur nga bashkëshorti i saj. Në lidhje me këtë çështje prokurori i Lezhës regjistroi edhe një hetim.

“U largova nga banesa për çështje të brendshme familjare. Jam larguar pas një debati me bashkëshortin. Nuk e kam menduar se çështja do të shkonte kështu. Kam qëndruar në një hotel në Lezhë më ishte bllokuar dhe celulari. S’e mendova se çështja do bëhej kaq e madhe”, ka thënë ajo mes të tjerash.

Duke mos e menduar se burri do ta denonconte të zhdukur dhe se çështja s’do bëhej kaq e madhe, ajo nuk i ka parë lajmet që janë bërë në lidhje me të për shkak se i ishte bllokuar telefoni. Gjendja e saj psikologjike aktualisht është e rënduar kur ka marrë vesh që ka qarkulluar nëpër media.

Pas gjetjes, në dëshminë e dhënë në polici ajo ka deklaruar se ishte larguar pas një debati me bashkëshortin. Gjatë këtyre orëve ajo ka qëndruar në një hotel në Lezhë. Shkëputjen e kontakteve me të shoqin, ajo e justifikon me faktin se i ishte bllokuar telefoni. Megjithatë sekretarja thotë se ka folur me familjarët e saj.

Zhdukja, dyshimet paraprake

Dyshimet paraprake ishin se largimi i saj nga banesa kishte tw bwnte mw çwshtje familjare, megjithatë u prit marrja e saj në pyetje për të arritur në një përfundim.

NJOFTIMI I POLICISË:

Lezhë

Në vijim të informacionit për kallëzimin e bërë nga shtetasi O. M., 38 vjeç, banues në Lezhë, për largimin e bashkëshortes së tij nga banesa, sqarojmë se:

Shtetasja K. M., 34 vjeçe, rreth orës 15:30, është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Lezhë dhe aktualisht po jep sqarime mbi rrethanat dhe motivet e largimit nga banesa.

