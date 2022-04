Kim Kardashian zbulon dhuratën e veçantë që i bëri Pete Davidson për ‘Shën Valentin’

Kim Kardashian zbuloi në “Jimmy Kimmel Live!” se partneri saj, Pete Davidson i dhuroi kostumet që veshën gjatë një skenë të filmit vizatimor Aladdin” në “Saturday Night Live” për Ditën e Shën Valentinit.





“Çfarë u bë me këtë qilim? E keni këtë tani?,- pyeti Kimmel themeluesen e ‘Skims’, duke iu referuar tapetit ‘magjik’ në të cilin dyshja u ulën kur patën puthjen e tyre të parë.

“Në të vërtetë, për ditën e Shën Valentinit, ai më mori qilimin dhe të gjitha veshjet dhe llambën e vogël të xhinit”, u përgjigj Kardashian. “Kështu që unë e zotëroj qilimin.”

Moderatori zbuloi se ekipi i tij “duhej të mbante një buqetë të madhe me lule që Pete dërgoi për Kimin në emision”. Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian dhe Kendall Jenner ishin gjithashtu në shfaqje.

Burimet i thanë më parë Page Six se komediani e kaloi festën romantike me me yllin e “KUWTK” në Nju Jork, ku mori me qira pjesën e sipërme të hotelit Carlyle për të dhe mbushi hapësirën luksoze me lule dhe dhurata.

Paraqitja e Kardashian-Jenners erdhi pasi ‘ABC’ transmetoi intervistën e familjes me Robin Roberts gjatë së cilës Kim tha se ishte “shumë e lumtur” me të dashurin e saj komik .

“Domethënë, unë jam një vajzë e marrëdhënieve, sigurisht. Nuk do të isha me dikë nëse nuk do të kisha në plan të kaloja shumë kohë me të,” shpjegoi ajo.

“Natyrisht që dua të marr kohën time, por jam shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur dhe është një ndjenjë shumë e mirë vetëm të jesh në paqe.”-përfundoi Kim.

Kim filloi të takohej me Davidson në tetor 2021 kur ajo ishte ende në mes të divorcit me Kanye West, me të cilin ka katër fëmijë.