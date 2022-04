LISTA/ Ju pëlqen të udhëtoni? 10 iteneraret më të bukura me tren në Europë (FOTO)

Evropa është shtëpia e një rrjeti të shkëlqyer hekurudhor, falë të cilit mundësohen disa udhëtime vërtet spektakolare, që i vlejn t’i përjetoni të paktën një herë në jetë. Këto janë 10 nga udhëtimet më të bukura.





Hekurudha Derry-Coleraine, Irlanda e Veriut

Në bregun Causeway shtrihet rreth 12 km rërë e artë, e pathyer nga shkëmbinjtë. Në një ditë të kthjellët, kur deti është aq i qetë sa duket si gur, mund të shihni përtej ishullit skocez të Islay. Ky është plazhi i përsosur për reflektim.

Magjilli i udhëtimit Michael Palin e quajti këtë “një nga udhëtimet më të bukura hekurudhore në botë”, çfarë më shumë doni të dini? Udhëtimi 38-minutësh ndjek lumin Foyle nga Derry, që endet nëpër fshatra derisa derdhet në Oqeanin Atlantik në Benone Strand, një nga plazhet më të dashura të CNN Travel. Gjurmët shkojnë pikërisht pranë rërës këtu, megjithëse mund të zbrisni menjëherë më pas në Castlerock nëse nuk mund t’i rezistoni një shëtitjeje në plazh.

Nga atje, treni kthehet përsëri në brendësi, duke ndjekur lumin Bann këtë herë, për në Coleraine. Do të ndiqni disa hapa të rëndësishëm: vendbanimi më i hershëm njerëzor në të gjithë ishullin e Irlandës është Forti Mountsandel, lart në bregun e lartë të Banit. Ajo ishte e banuar nga 7600-7900 pes.

Nga Firence në Napoli, Itali

Vetëm në Itali, një nga rrugët kryesore të vendit mund të jetë kaq e bukur. Linja kryesore veri-jug e Italisë shkon nga Milano në Napoli dhe ndërsa pjesa e sipërme kalon përmes fushave të sheshta të Luginës Po dhe më pas përmes tuneleve malore nga Bolonja në Firence, duke vazhduar në jug, do të kaloni nëpër disa nga peizazhet më klasike të Italisë.

Duke u tërhequr nga stacioni Santa Maria Novella në Firence, do të shihni Duomo-n e famshme, më pas do të kaloni Arno-n, përpara se të kaloni nëpër Toskanë, kodrat rrotulluese në të dyja anët, pastaj Umbria dhe Lazio.

Uluni në të majtë për pamjet e maleve të rreckosura të Apeninës; kthehuni djathtas dhe do të shihni Orvieton, një nga qytetet e lashta më të bukura të Italisë qendrore, i skalitur fillimisht nga një masiv shkëmbi shtufi nga qytetërimi etrusk. Duke ardhur në Romë, do të kaloni pranë mureve të qytetit të lashtë. Keni më shumë kohë? Qëndroni pas Romës në Napoli për pamje spektakolare të Vezuvit teksa kaloni në qytet.

Nga Barcelona në Montserrat, Spanjë

Sheshi i madh i Barcelonës, Plaça d’Espanya është pika e nisjes për udhëtimin e frikshëm të bukur në Montserrat, vargmalin me dhëmbë sharrë që ngrihet në distancë pas qytetit bregdetar dhe shtëpia e një abacie benediktine që nga shekulli i 11-të (edhe pse ndërtesa aktuale është nga vitet 1800). Linja hekurudhore prej 23 milje gjëmon nëpër fshatrat katalanase deri në rrëzë të maleve, ku hekurudha Cremallera ka tërhequr vizitorët në mal që nga viti 1892 (me një pushim në 1957-2003).

Është një udhëtim vërtet mahnitës, duke u ngjitur 1800 këmbë në 2,5 miljet e para, e ndihmuar nga tërheqja në raft. Pasi të jeni në nivelin e manastirit, mund të merrni një teleferik tjetër, Sant Joan, më lart në majat. Nga atje ju mund të ecni në male.

Hekurudha Semmering, Austri

Gati 200 vjet pasi u hap në 1854, Hekurudha Semmering është ende një nga hekurudhat më të bukura përreth dhe madje gëzon statusin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Edhe më mirë, mund ta merrni këtë tren nëse jeni duke udhëtuar midis Vjenës dhe Venecias, duke e bërë atë një mënyrë të përshtatshme mahnitëse për të udhëtuar midis dy qyteteve më të bukura të Evropës.

Duke u endur për 25 milje nëpër Alpet austriake midis Gloggnitz dhe Semmering, Semmering kalon nëpër male, duke marrë 16 tunele, 15 viadukte dhe mbi 100 ura, plus një udhëtim përmes një kalimi malor në gati 3000 këmbë dhe shumë kthesa emocionuese.

E ndërtuar si hekurudha e parë malore e Evropës, e projektuar për të lidhur Vjenën me Triesten (që ishte në atë kohë porti i perandorisë austro-hungareze), ajo është ende një nga hekurudhat më të mëdha. Nëse po e merrni si pjesë të një udhëtimi më të gjatë, do ta dalloni pjesën e Semmering-ut jo vetëm nga pamjet e mrekullueshme, por edhe nga 57 vilat e ndërtuara për stafin e hekurudhave të vendosura përgjatë linjës.

Hekurudha Bohinj, Slloveni

Sllovenia është një vend magjepsës për të bërë një udhëtim me tren, falë vendndodhjes së saj, pasi linjat hekurudhore rreth 1500 kilometërshe janë pjesë e linjave më të gjera që lidhin Italinë me Hungarinë dhe Austrinë me Kroacinë dhe Italinë. Kjo nuk është më pak epike, është pjesë e një linje që lidh Pragën me Triesten, ose me fjalë të tjera, Evropën qendrore pa dalje në det me Detin Adriatik.

Një nga linjat më historike të Sllovenisë, Bohinj përfshin 28 tunele (njëra prej tyre pak më pak se 17,500 këmbë e gjatë) dhe 65 ura, duke përfshirë urën e Solkanit, urën më të madhe hekurudhore prej guri në botë, që shtrihet mbi lumin Soça.

Hekurudha Bergen, Norvegji

E ndërtuar në vitin 1909, hekurudha Bergen lidh kryeqytetin e Norvegjisë me qytetin e saj të dytë. Ky nuk është një tren i zakonshëm udhëtarësh, megjithatë është një udhëtim spektakolar shtatë-orësh nëpër rrafshnaltat malore të Norvegjisë, liqenet e kaluara, malet për ecje dhe një fshat i arritshëm vetëm me tren: Finse, në pikën më të lartë të hekurudhës.

Në Myrdal, ju mund të lidheni me hekurudhën e lezetshme Flåm, udhëtimi i të cilit për një orë ju ngjit pranë shkëmbinjve të lartë, gjelbërimit të harlisur dhe një ujëvare spektakolare — një përfaqësues i denjë i bukurisë klasike norvegjeze.

Mirë për Ventimiglia, Francë, Monako, Itali

Ju jeni këtu për pamjet, sigurisht pamjet e mrekullueshme të Mesdheut me gaz, mes disa prej qyteteve të tij më të lezetshme. Por kjo rrugë 50-minutëshe është gjithashtu një nga adhuruesit tuaj të udhëtimit të brendshëm, pasi kalon jo më pak se tre vende në më pak se një orë, duke filluar nga Franca, duke u zhytur në Monako, duke u kthyer në Francë dhe duke përfunduar përtej kufirit italian.

Për pjesën më të madhe të udhëtimit, duke filluar nga stacioni Nice Riquier, do të keni pamje të bukura, ku do të hasni vilat e Art Deco-s dhe duke u alternuar midis rrëmbyesve të Medit midis pemëve dhe duke u tundur përgjatë gjireve të tëra, me qytete të grumbulluara buzë shkëmbinjve. Do të kaloni nëpër disa nga qytetet më fantastike në Cote d’Azur, si Èze (sipër) dhe Menton i mbushur me limon, si dhe do të merrni pamje të mrekullueshme të Monte-Carlos. Do ta dini se keni arritur Italinë kur era e bugainvilleave që lulëzojnë ndjehet në ajër.

Sarajevë deri në Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë

Rruga ndërmjet kryeqytetit të çuditshëm të Bosnjës dhe vazos së saj turistike, Mostarit, është mjaft e bukur; por udhëtimi dy-orësh me tren është një nivel tjetër, i shtrirë poshtë mini maleve të gjelbërta dhe shkëmbinjve të thepisur, ndërsa treni ndjek lumin Neretva smerald. Do të mbërrini në Mostar, pak lart nga ura e famshme, e cila u ndërtua nga osmanët përpara se të shkatërrohej në 1993 nga forcat kroate dhe të rindërtohej me përpikmëri në vitin 2004.

Hekurudha West Highland, Skoci

Ju ka të ngjarë të njihni viaduktin Glenfinnan, i cili shtrihet 1,250 këmbë nëpër malësitë skoceze, trenat që kalojnë përtej lumit Finnan në një lartësi prej 100 këmbësh – nga “Harry Potter”.

Nuk është çudi që ky është një nga udhëtimet më spektakolare me tren në botë, pasi pamjet epike në linjën më të famshme hekurudhore të Skocisë ju tërheqin drejt e në malësi. Duke u nisur nga Glasgou, ai tregon drejt veriperëndimit, duke përfunduar në Mallaig, ku mund të merrni një traget për në Isle of Skye.

Gjatë rrugës, do të kaloni nëpër Loch Lomond dhe Parkun Kombëtar të Trossachs (po, kaloni pranë liqenit), duke kaluar Ben Nevis dhe përtej Rannoch Moor, ku linja “lundron” mbi moçalet me torfe.

Lidköping në Mariestad, Suedi

Si “shtëpia” e lëvizjes, Suedia nuk ka mungesë të rrugëve të bukura hekurudhore, linja Stokholm në Narvik (në Rrethin Arktik të Norvegjisë) është një ikonë e vërtetë. Megjithatë, ai është një udhëtim i gjatë që kërkon planifikim.

Për diçka më të shkurtër, është linja Lidköping në Mariestad, e cila u votua si linja për udhëtimin më të bukur me tren në Suedi nga përdoruesit e hekurudhave në vitin 2018. Hekurudha me një binar shtrihet rreth liqenit më të madh të vendit, Vänern, duke hipur në pllajën Kinnekulle me pamje spektakolare. Të mërzitur nga pamjet e liqenit? Mbani një sy për drerët dhe altët rreth linjës në dimër, ose shkoni në pranverë kur hudhra e egër mbulon pllajën.

(Marrë me shkurtime dhe përështatur në shqip nga CNN Travel)