“Nuk bën hap strategjik!”- Anëtarësimi i Shqipërisë në BE, Rama: Ka rëndësi sa duan ata të jesh pjesë

Kryeministri Edi Rama ka kritikuar Bashkimin Europian të enjten, duke thënë se unioni nuk hedh hapa me natyrë strategjike, teksa shprehet edhe se Partia Demokratike nuk e anëtarësoi Shqipërinë në NATO, por këtë e realizoi SHBA.





Në një intervistë për emisionin “Opinion”, Rama tha se Bashkimi Europian nuk po bën një hap përpara strategjik për hapjen e negociatave me Shqipërinë.

“Arritjen që ta çojmë Shqipërinë në humnerë nuk e kemi. Që ta bëjmë një vend qesharak, ku të huajt hynin dhe dilnin nuk e kemi çuar. Kjo është situata e 2013. Shqipërinë në NATO nuk e anëtarësoi PD. Shqipërinë në NATO e anëtarësuan SHBA-të, e futëm me forcë në NATO. Janë çështje shumë të qarta për të njëjtën arsye.

Në atë kohë, SHBA-të vendosën që të bëjnë një hap me natyrë strategjike, për të njëjtën arsye jemi tek pragu i derës në BE. BE nuk e bën një hap me natyrë strategjike, sepse kur vijmë në këtë pikë, nuk është më e rëndësishme se çfarë ke bërë ti, është e rëndësishme se sa duan ata që ti të jesh pjesë” – tha Rama.