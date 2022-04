“Nuk përbën interes për negociata!”/ Meta skeptik për zgjedhjen e Presidentit të ri: Është një proces fars

Ilir Meta e shikon me skeptizicëm procesin për zgjedhjen e presidentit të ri.





Sipas tij, negociatat me opozitën nuk ezksitojnë, pasi sic u shpreh ai cështja e zgjedhjes së presidentit është çështje gustosh, cilit do ti pëleqejë Edi Rama.

“Çështja e presidentit nuk përbën interes për negociata dhe nuk ka për të qenë çështje reale negociatash, por është çështje gustosh, se cilit do ti shijojë me shumë për ketë detyrë të vetmit person që merr vendime në mazhorancën aktuale.

I gjithë ky proces më duket një fars. Unë jam kundër farseve dhe opozita në tërësi është bërë pjesë e një farse opozitare, pavarësisht se shumica e shqiptarëve do të jenë dhe janë2 në opozitë.

Çështja e negociatave per Presidentin eshte nje perpjekje e mazhorances per te spostuar vemendjen nga renia e shtetit te se drejtes, drejtesia me regji, ceshtja e situatës energjetike dhe shume probleme”, tha Meta.