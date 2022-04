Mega-operacion i policisë në Itali/ Kapen 80 kg kokainë me vlerë 4.5 mln euro. 11 të arrestuar, mes tyre shqiptarë, italianë dhe polakë

Policia Italiane njofton se ka kryer një mega-operacion anti-drogë, në kuadër të të cilit ka vënë në pranga 11 persona, mes të cilëve shqiptarë, italianë dhe polakë, të cilët akuzohen për posedimin e 80 kilogramëve kokainë, me një vlerë prej 4.5 milion eurosh.

Të arrestuarit akuzohen për trafik ndërkombëtare droge, ndërsa mësohet se lënda narkotike kishte për destinacion Slloveninë. Sipas mediave italiane, pas hetimeve të kryera në territorin italian dhe jashtë vendit (Ekuador, Slloveni, Shqipëri, Poloni, Gjermani, Zvicër), janë kryer edhe 30 kontrolle.

Policia italiane në Torino sekuestroi në territorin italian gjithsej 80 kg kokainë dhe më shumë se 7 kg marihuanë, me një vlerë totale prej rreth 4.5 milionë euro, teksa arrestoi 8 persona në flagrancë, që dyshohet se kishin rolin e korrierëve.

Ata udhëtonin me makina të modifikuara posaçërisht në Slloveni, për trafikun e drogës, shkruajnë mediat italiane. Policia ka publikuar edhe pamje nga momentet kur zbulojnë drogën e fshehur në automjetet e posaçme që përdornin korrierët.

Hetimet që çuan në këtë aksion:

Hetimet e Njësisë Hetimore të Torinos nisën në vitin 2017 me disa arrestime në rrugët e jetës së natës së Torinos (qarqet San Salvario dhe San Paolo), pas së cilës karabinierët mblodhën prova për të rindërtuar zinxhirin e supozuar të shtytësit dhe më pas për të arritur përmes një shqiptari, të cilët prodhuesit, korrierët dhe blerësit e huaj, sipas informacioneve të mbledhura, do të kishin përfunduar biznesin.

“Të gjithë të dyshuarit treguan kujdesin maksimal në komunikim, duke përfshirë përdorimin e platformave të internetit. Fluksi i substancave të paligjshme mbërriti në Piemonte dhe në të gjithë Italinë veriore, si dhe disponueshmëria financiare e rindërtuar, në lidhje me mjetet dhe njësitë e banimit për të garantuar. është konstatuar, organizata duket se kishte shtëpi të marra me qira nga qiramarrës të paditur për drejtues të organizatës për ruajtjen e lëndëve narkotike, makina me zhvendosje të mëdha të përgatitura në mënyrë të përshtatshme me anë të ndarjeve të fshehura të mjeteve për transportin e substancave me rrota, pas depozitimit. Pas mbërritjes në rrugë detare nga Amerika e Jugut duke përdorur teknikën rip-off në portet e Europës Veriore. Procedimi penal aktualisht po i nënshtrohet hetimeve paraprake me prezumimin relativ të pafajësisë për subjektet e sipërpërmendur”, deklarojnë autoritetet italiane.