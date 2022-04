Sa qenusha shikoni në foto? Ky test zbulon shumë për ju dhe personalitetin tuaj

Testi psikologjik se sa qen shihni në foto, zbulon se sa jeni të pjekur mendërisht, nëse jeni i mençur dhe analitik apo një person naiv që vëzhgon botën me syze rozë.





Në vitin 1908, psikologu Alfred Bine propozoi që termi “moshë mendore” të futej në përdorim shkencor, i cili pasqyron stabilitetin mendor të funksioneve njohëse të një personi (vëmendja, kujtesa, vëzhgimi, etj.). Më vonë, konceptit të “moshës mendore” iu shtuan aftësia për t’u përshtatur, shkalla e stabilitetit mendor dhe gjëra të tjera të rëndësishme.

Mosha në jetë shpesh nuk lidhet domosdoshmërisht me pjekurinë. Ka të rinj për të cilët shpesh thuhet se janë “shpirtra të vjetër”. Ata janë kryesisht më të pjekur se moshatarët e tyre, janë të mençur dhe të gatshëm për jetë të pavarur pavarësisht moshës së tyre të re. Nga ana tjetër, njerëzit e pjekur ndonjëherë mund të marrin vendime që bien ndesh me pjekurinë e tyre, mund të jenë të pamatur dhe të përsërisin gabime të papjekura.

Zgjidhjet:

1 deri në 4 qen – Mosha juaj mendore është 18-23 vjeç.

Jeni në procesin e të mësuarit për jetën. Mos e ngarkoni mendjen tuaj me arsyetime të rënda. Nuk jeni mësuar të jeni përgjegjës për veten dhe aq më tepër për të tjerët. Ju pëlqen të bëni një mënyrë jetese të pakujdesshme. Nëse mendoni se dikush do të përballojë një detyrë më mirë se ju, jeni të lumtur të delegoni autoritetin tuaj.

5 qen – Mosha juaj mendore është 25-30 vjeç.

Ju jeni një person kurioz, por në të njëjtën kohë i kujdesshëm. Jeni të rrethuar nga një numër i vogël njerëzish me të njëjtin mendim, me të cilët ndiheni rehat. Nuk ju pëlqen të jeni përgjegjës për të tjerët, në mënyrë të pandërgjegjshme përpiqeni ta shmangni atë me çdo kusht. Ju kujdeseni për të ardhmen, por jo aq shumë sa të filloni të luftoni furishëm për lumturinë tuaj dhe të ndryshoni rrënjësisht jetën tuaj.

6 qen – Mosha juaj mendore është 31-40 vjeç

Ju jeni një person i pjekur dhe i mençur. Edhe si fëmijë, njerëzit përreth jush e admironin këmbënguljen dhe ambicien tuaj. Disa ju kanë thënë që në fëmijëri se do të keni një të ardhme të shkëlqyer. Ju keni standarde të larta, jeni kritik ndaj njerëzve që ju rrethojnë, por edhe ndaj vetes. Ju jeni një person i qëndrueshëm dhe i besueshëm, ndaj ju besojnë. Keni një mendje instinktive dhe të pastër, ndaj mund ta ndryshoni lehtësisht temën e bisedës. Ju jeni në gjendje t’i shihni gjërat ashtu siç janë në të vërtetë. Ju jeni analitikë dhe keni një strategji në çdo gjë.

7 qen – Mosha juaj mendore është 10-18 vjeç

Ju jeni një person naiv që vëzhgoni botën me syze rozë. Ju përpiqeni për lehtësi, thjeshtësi në jetë, keni zhvilluar ndjeshmëri dhe ju pëlqen të ndihmoni të tjerët. Ju pëlqen të ndriçoni ngjarjet dhe jeni optimistë. Ju prireni të idealizoni njerëzit dhe situatat dhe të fantazoni. Ju pëlqen komunikimi që zgjat shumë dhe është i sinqertë. Keni shumë miq me të cilët kënaqeni. Shpirti juaj është i pastër dhe i butë.