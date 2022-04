Ylli i muzikës Pop e bën përsëri! Britney Spears shfaqet toples në plazhet e Hawaiit (Foto)

Ops! Britney Spears e bëri përsëri. Ylli 40-vjeçar i popit amerikan, që në momentin që u “lirua” pas 13 vitesh mbikëqyrje konservatore nga babai i saj, ka hequr rrobat dhe kujdeset që në çdo rast t’ua tregojë mbi 40 milionë ndjekësve të saj në Instagram fotot e saj.





Këngëtarja e “Oops! … I Did It Again” vendosi të bëjë … një banjë jo vetëm për fansat e saj por edhe për stafin e saj, me të cilët ka udhëtuar në Hawaii. Ajo ka postuar foto dhe video të reja “pikante” ku rrokulliset në rërë dhe vendos të heqë pjesën e sipërme të bikinit ndërsa dëgjon suksesin e Chris Isaak “Baby Did A Bad Bad Thing”.

“Fëmija bëri diçka të keqe PJESA 2!!!” ka shkruar në mbishkrimin e tij … video seksi. Megjithatë, ndjekësit e saj vunë re edhe “truprojen” e saj, i cili qëndron në siklet pak mbrapa, duke parë Britney-n të bënte të vetën, me shumë komente se ata “do të donin të ishin në vendin e tij”, duke e përshkruar burrin me të zeza si “tiku në sfond”.

Këngëtarja fituese e çmimit Grammy nuk qëndroi vetëm në plazh, por u shfaq më e lumtur se kurrë teksa pozoi me shërbëtoren e saj në një pishinë buzë oqeanit duke mbajtur vetëm një palë syze dielli të zeza.

“Unë jam e zhveshur në pishinë dhe asistentja ime @vickyt po më mban si foshnjë”, ka shkruar ajo.